Chi è e cosa fa nella vita la nuora di Gerry Scotti: l’avreste mai detto?

Sapete chi è e cosa fa nella vita la nuora di Gerry Scotti? Ecco che cosa abbiamo scoperto sulla moglie del figlio del conduttore.

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Era giovanissimo quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo ma in un ambito diverso. Infatti inizia la sua carriera come presentatore radiofonico per poi approdare in seguito sul piccolo schermo.

Tanti i programmi condotti, molti dei quali sono quiz e giochi. Ma da alcuni anni lo vediamo anche in un ruolo diverso, quello di giudice a Tu si que vales dove affianca Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, formando un quartetto molto amato. Gerry dall’ex moglie Patrizia Grosso ha avuto un figlio, Edoardo, nato nel 1992. Il primogenito del conduttore si è sposato, non sappiamo la data, con Ginevra Piola. Sono diventati genitori nel 2020 della piccola Virginia.

Ma che cosa fa nella vita la nuora dell’amato conduttore? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Ginevra Piola, cosa fa nella vita la nuova di Gerry Scotti: ecco cosa abbiamo scoperto

Gerry Scotti ha un figlio di nome Edoardo, nato nel 1992 dall’ex moglie Patrizia Grosso. Il giovane si è sposato anche se non ci è dato sapere la data delle nozze. Sua moglie si chiama Ginevra Piola. Hanno allargato la famiglia diventando genitori nel 2020 con la nascita della piccola Virginia.

Ma chi è e cosa fa nella vita la nuora del conduttore? Ginevra è nata a Milano e dovrebbe avere circa 29 anni. Dal suo profilo instagram non possiamo ricavare nulla dato che è privato, ma dal canale di suo marito nonchè figlio di Gerry possiamo vederla in diverse immagini. Infatti Edoardo condivide molte immagini che vedono protagonista la sua bellissima moglie da sola o anche insieme a lui in magici momenti.

Come riporta fanpage, è laureata. Ha conseguito il titolo di studio in Lettere e Filosofia con 110 e lode. Ma qual è il suo lavoro? Sembrerebbe che Ginevra dal 2016 sia una giornalista e dal 2018 collabori invece con il gruppo Mediaset. Ecco, questo è il lavoro svolto dalla nuora di Gerry Scotti, voi lo sapevate?