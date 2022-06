Claudia Ruggeri acqua e sapone: come non l’abbiamo mai vista prima

Claudia Ruggeri senza trucco e filtri, la Miss di Avanti un altro mostra il viso ‘acqua e sapone’.

E’ la Miss del programma Avanti un altro ed è a capo del famoso ‘minimondo’ fin dalla prima puntata del quiz. Da anni ci incanta con la sua bellezza, passionale e mediterranea. In tutte le puntate gli occhi sono sempre puntati su di lei ed è difficile che ciò non accada.

Oltre ad essere la Miss della trasmissione molti non sapranno che in realtà con Paolo Bonolis ha un legame di ‘parentela’ dato che è sua cognata. Infatti è sposata con Marco Bruganelli. Il cognome non vi sarà affatto nuovo; suo marito è il fratello di Sonia, la moglie del conduttore.

La protagonista di Avanti un altro dopo aver esordito sul piccolo schermo è stata accolta da una grande popolarità. Popolarità che anche sui social è cresciuta. Ed è proprio sul suo canale instagram che si mostra in diverse sfaccettature, anche senza trucco!

Claudia Ruggeri, com’è la Miss di Avanti un altro senza trucco: eccola acqua e sapone

Nel format Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti, abbiamo avuto modo di conoscere tante personalità diverse e in particolare quelle dei personaggi del famoso ‘minimondo’. A capo della squadra dei diversi personaggi c’è la bellissima Miss Claudia Ruggeri.

Ogni volta che entra in gioco per porre una domanda ai concorrenti succede il ‘putiferio’. La sua bellezza incanta il pubblico ma anche i telespettatori da casa. Bellezza che mostra sui social pubblicando molti scatti. Si mostra in tutte le sfaccettature, a casa, al mare, con look diversi e anche senza trucco.

Questo è uno scatto condiviso sul suo canale instagram in cui possiamo ammirare il viso della Ruggeri completamente al naturale e non come siamo soliti vederla ad Avanti un altro. In basso al post lo scrive: “Acqua e sapone”. Grandi occhi, sguardo magnetico, tratti particolari, difficile non farsi conquistare da tanto fascino. Con il trucco o senza è molto bella! Claudia non ha bisogno di fondotinta, mascara, ombretti e accessori per esserlo dato che la sua naturale bellezza cattura sempre l’attenzione.