Com’è l’attrice di Grey’s Anatomy senza trucco? E’ lei a mostrare il suo viso al naturale

Com’è l’attrice di Grey’s Anatomy senza trucco? Ecco il suo viso completamente al naturale.

Prima di vederla in Grey’s Anatomy Sarah Drew è stata doppiatrice nella serie animata Daria. Nel 2001 arriva il debutto al teatro nel ruolo di Giulietta in Romeo e Giulietta. Sul piccolo schermo ha esordito nel ruolo di guest star nella serie Wonderfalls.

Il successo però è arrivato forte quando è entrata a far parte del cast di Grey’s Anatomy nel ruolo della dottoressa April Kepner. Il suo personaggio è insicuro tanto che quando arriva al Seattle Grace Hospital ha un taccuino rosso in cui scrive delle frasi per farsi coraggio. In questi anni April e la sua storia è stata al centro di molti colpi di scena. L’ultimo ci ha letteralmente spiazzato, ovvero la riconciliazione con Jackson alla fine della diciottesima stagione. I fan della serie e in questo caso della coppia per scoprire cosa succederà tra di loro dovranno aspettare la prossima stagione che è già stata confermata mesi fa.

April è interpretata dall’attrice Sarah Drew. Il successo di Grey’s Anatomy ha fatto sì che anche la sua popolarità crescesse. Sui social è seguitissima ed è proprio sul suo canale che si mostra in diverse sfaccettature. In un post ha mostrato il suo volto al naturale.

Interpreta April in Grey’s Anatomy: com’è l’attrice senza trucco, eccola al naturale

Sarah Drew è entrata a far parte del cast di Grey’s Anatomy a partire dalla sesta stagione nel ruolo della dottoressa April Kepner. Abbiamo seguito le vicende di questo personaggio fino alla quattordicesima stagione per poi rivederla come guest star. Adesso è ritornata e il suo futuro a quanto pare sarà pieno di colpi di scena e di sorprese.

L’attrice veste i panni del medico da anni e da quando è entrata a far parte della serie televisiva statunitense è diventata particolarmente nota. Popolarità che l’ha accolta anche sui social dove è seguita da milioni di follower. Spulciando tra le foto condivise, abbiamo trovato una in cui mostra il suo viso al naturale.

Eccola senza trucco e senza filtri, è bella anche così non trovate? E’ lei stessa a dire che si piace senza colori: “Mi piace la me senza trucco e filtri. Mi piacciono le mie rughe perchè mostrano espresse le gioia della vita….“. Voi cosa ne pensate?