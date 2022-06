Guendalina Tavassi, quanto è dimagrita a L’Isola dei famosi? Lei svela ogni cosa

È stata una delle naufraghe de L’isola dei famosi, ma siete quanto è dimagrita Guendalina Tavassi in Honduras? Lei svela tutto.

È stato uno degli ‘addii’ più dolorosi di questa edizione de L’Isola dei famosi. A distanza di quasi tre mesi dall’inizio della sua avventura in Honduras, Guendalina Tavassi ha abbandonato l’adventure reality ad un passo dalla finale.

Quando ha comunicato ad Ilary Blasi la sua scelta di abbandonare L’Isola dei famosi, Guendalina Tavassi non ha potuto fare a meno di farlo in lacrime. Immaginiamo, quindi, che sia stata una decisione piuttosto dolorosa per lei, ma – come detto dalla diretta interessata – davvero inevitabile. Oltre al diciottesimo compleanno della sua primogenita Gaia, Guendalina ha spiegato di avere alcune cose da risolvere a casa e di non poter affatto proseguire la sua avventura sull’isola. Salutato suo fratello Edoardo, che tra qualche riceverà un’incredibile ‘sorpresa’, la Tavassi è ritornata a Roma dal suo compagno, non perdendo occasione di interagire coi suoi sostenitori. È proprio a loro che, attraverso un’IG stories, ha svelato quanto è dimagrita. Curiosi di saperlo anche voi?

Guendalina Tavassi, quanto è dimagrita a L’Isola dei famosi?

È da quando ritornata dall’Honduras che Guendalina Tavassi, così come Blind appena terminata la sua avventura, non perde occasione di poter comunicare coi suoi sostenitori e renderli partecipi della sua vita quotidiana. Tra lampade, uscite, eventi e molto altro ancora, l’ex naufraga de L’Isola dei famosi adora interagire col suo pubblico. L’ha fatto anche alcuni giorni fa, quando – durante un aperitivo col suo compagno – ha fatto chiaramente intendere quanto è dimagrita sulla spiaggia deserta.

Così come Nicolas Vaporidis, di cui il cambiamento è evidente, anche Guendalina Tavassi è dimagrita notevolmente. Quanto esattamente? Dalla sua Instagram Stories di qualche giorno fa, si evince che l’ex concorrente del Grande Fratello ha perso circa 5 kg. Non sappiamo a quanto ammontava il suo peso iniziale e né tantomeno quanto sia adesso, ma sembrerebbe proprio che siano questi i chili persi durante la sua esperienza in Honduras. Inutile dirvi che, appena ritornata a Roma, la Tavassi ha immediatamente recuperato tutto quello che non ha potuto mangiare in questi mesi.

Vi avrebbe fatto piacere se fosse rimasta e se, addirittura, avesse vinto?