Isola dei Famosi, l’amatissima ex naufraga si è sposata: nozze da sogno ed abito da favola per l’ex concorrente del reality.

Manca poco al termine di questa edizione de L’Isola dei Famosi e, in attesa di scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio, c’è una meravigliosa notizia che riguarda un’amatissima concorrente dell’anno scorso.

L‘ex naufraga della trasmissione di Canale 5 è convolata a nozze! Il matrimonio si è celebrato sabato 4 giugno e la sposa era semplicemente incantevole. Curiosi di scoprire di più? Siete nel posto giusto.

L’ex naufraga della passata edizione dell’Isola dei Famosi si è sposata

Una delle protagoniste della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è sposata! Grazie al reality di Canale 5, dove per diverse settimane ha vissuto in solitaria su un’altra playa, la modella si è fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico. Che oggi gioisce per lei e per la sua nuova vita da sposata! Di chi parliamo?

Di Beatrice Marchetti, la modella 26 enne che nei giorni scorsi ha sposato il suo fidanzato Felix! Di lui sappiamo davvero molto poco: i due vivono la loro storia con riservatezza e lontani dalle telecamere e le luci dei riflettori. All’epoca della partecipazione all’Isola, Beatrice era impegnata con Mathieu Magni, ma oggi la modella ha ritrovato l’amore con il suo attuale marito.

A distanza di circa un anno dalla sua esperienza in tv, Beatrice è convolata a nozze con Felix ad Atene, in Grecia, e tra gli invitati c’era anche un’ex naufraga dell’Isola 15! Si tratta di Isolde Kostner, con cui Beatrice ha legato tantissimo nel corso del reality. Per il giorno del suo sì, la Marchetti ha scelto un abito in pizzo a manica lunga e collo alto: capelli raccolti e make up leggero al punto giusto. L’eleganza in persona, date un’occhiata:

Eh si, Beatrice è davvero meravigliosa in abito da sposa. Non possiamo che augurare a neo sposi tutta la felicità del mondo. E voi, ricordate l’avventura della naufraga sull’isola? Beatrice diede prova di grande coraggio affrontando gran parte della sua esperienza da sola.