Ricordate John a La dottoressa Pimple Popper? Impensabile colpo di scena: cos’è successo

Ricordate John a La dottoressa Pimple popper e la sua storia? Impensabile colpo di scena per lui: cosa ha fatto e cos’è successo.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando di John, uno dei pazienti della dermatologa Sandra Lee, che – così come Gerald – ha ricevuto una bruttissima notizia dalla famosa dermatologa.

Prima di scoprire cos’è successo e per quale motivo John non è stato inizialmente operato da La dottoressa Pimple Popper, riavvolgiamo un attimo il nastro. Alle telecamere del famoso programma di Real Time, il paziente di Sandra Lee ha raccontato di avere questo enorme bozzo sul collo da diverso tempo. E di essere fortemente condizionato da esso in ciascun movimento. Oltre a procurargli grande imbarazzo e disagio, infatti, l’escrescenza non gli consentiva di svolgere normali attività. È proprio questo il motivo, quindi, che l’ha spinto a rivolgersi alla famosa dermatologa. Non tutto, però, è andata come sperava che andasse. Fatta una prima visita di controllo, Sandra Lee si è reso conto che era rischioso procedere con l’operazione e ha preferito non andare avanti.

John a La dottoressa Pimple Popper, colpo di scena: cos’è successo

Prima di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper, John ha raccontato di essersi recato da un altro medico, ma di essersene scappato a gambe levate quando gli è stato riferito che c’era il rischio di rimanere paralizzato qualora si fosse acconsentito a procedere con l’operazione. Un dramma assurdo, quindi, e che il simpatico John ha voluto fortemente evitare. Con Sandra Lee, invece, non si è posto affatto questo problema, ma la situazione è stata decisamente differente.

Poco istanti prima di procedere con l’intervento, la dermatologa si è resa conto che l’enorme bozzo di John era posizionato in prossimità del muscolo platisma ed ha ritenuto necessario evitare l’intervento di rimozione in seduta stante. A distanza di qualche tempo, però, la bella Lee ha consultato un radiologo ed ha avuto il lasciapassare per procedere. Grande colpo di scena, quindi, per John, che non si sarebbe aspettato mai nulla di simile! D’altra parte, la dottoressa non smette mai di stupire i suoi pazienti.

L’intervento di rimozione è andato alla grande. E, seppure il bozzo fosse piuttosto grande, la dottoressa l’ha rimosso per intero, restituendo al suo paziente una nuova vita.