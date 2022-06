Kate Middleton ha un modo tutto suo di fare shopping: avete notato il ‘dettaglio’ nel look della duchessa di Cambridge? Resterete stupiti.

Kate Middleton è una vera e propria icona di eleganza e di stile. Lo ha confermato anche nel corso delle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. La duchessa di Cambridge ha sfoggiato meravigliosi abiti e gioielli, che hanno incantato tutti, nel corso dei quattro giorni dedicati ai settant’anni di regno della sovrana. Ma, a proposito del look di Kate, c’è un dettaglio che non tutti conoscono e che è davvero interessante.

Non è una novità che Kate ami riproporre alcuni dei suoi look: anche l’abito bianco indossato per la parata del Giubileo era stato già indossato dalla moglie di William l’anno scorso, in occasione del vertice del G7 in Cornovaglia. Ma non è tutto! La Middleton nasconde una vera e propria ‘tattica’ quando si tratta del suo armadio… Scopriamo i dettagli!

Kate Middleton, la particolare scelta quando fa shopping: avete notato nulla di ‘strano’?

Vi è mai capitato di essere catturati così tanto da un abito da decidere di acquistarne più di uno, ma in colorazioni diverse? Ebbene, avete una ‘collega’ di shopping! Kate Middleton è, infatti, solita acquistare gli abiti in due varianti di colore diversi. Un esempio, come riporta è l’abito di Emilia Wickstead che Kate ha sfoggiato sia in lilla, a un summit sulla salute mentale nel 2018, che in verde scuro, circa un anno dopo. Ma non solo: un altro famoso ‘doppione’ è il cappotto Catherine Walker, che Kate ha indossato in rosso durante le festività natalizie e in nero al funerale del principe Filippo.

Per non risultare ripetitiva, Kate propone l’abito uguale ma di diverso colore almeno a distanza di un anno. Una scelta ‘particolare’, quella della duchessa di Cambridge, che non è passata affatto inosservata.

Un modo per andare sul sicuro, scegliendo capi che le calzano a pennello, ma nello stesso tempo variare l’outfit. E voi, siete solite adottare la ‘strategia’ di Kate Middleton quando fate shopping?