Marica Pellegrinelli sta trascorrendo qualche giorno di relax al mare e per l’occasione, in spiaggia, ha indossato un costume che cattura l’attenzione: ricorda molto gli anni ’90.

La stagione estiva è alle porte e il forte caldo arrivato in queste settimane ha spinto molte persone a trascorrere qualche giorno al mare prima dell’arrivo dell’estate. I personaggi del mondo dello spettacolo ma non solo le persone pubbliche, hanno deciso di recarsi in anticipo in posti balneari godendo di un sano relax e sfoggiando i primi costumi.

Ed è proprio quello che ha fatto anche Marica Pellegrinelli. La modella su suo canale instagram seguito da oltre 200 mila persone, ha pubblicato degli scatti in cui sfoggia look estivi, mostrandosi in costume, al mare, con abiti leggeri adatti alla stagione. E naturalmente non poteva non sfoggiare non solo un fisico mozzafiato ma anche un costume bello e molto particolare che ricorda quasi gli anni ’90.

Marica Pellegrinelli al mare, tutti hanno notato quel costume: cosa vi ricorda?

Marica Pellegrinelli è molto attiva sui social dove il suo canale instagram è seguito da oltre 200 mila follower. Tante le storie in cui interagisce con coloro che la seguono mostrando i movimenti giornalieri o altro e migliaia gli scatti condivisi, nella maggior parte è fotografata da sola. Mostra i suoi look sempre particolari, che vanno dal semplice all’elegante, e non manca di indossare abiti anche sportivi.

Appare in tutte le sfaccettature, con il trucco e senza, in posti meravigliosi e magici. Negli ultimi giorni, vuoi il caldo estivo, ha deciso di trascorrere qualche giorno al mare mostrando tutto attraverso il suo canale. Possiamo vederla in barca o sulla spiaggia. Osservando i post non possiamo non notare il costume che ha indossato e il motivo è evidente agli occhi di tutti.

L’avete notato? Il bikini indossato sembra di spugna, proprio come si portava negli anni ’90. A quanto pare Marica ha deciso di riportare in vaga un costume dal vecchio stile e lo fa in maniera impeccabile. Mostra una forma fisica perfetta e una bellezza che toglie il fiato. A voi piace il ritorno a questa vecchia tendenza?