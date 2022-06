“Mi faccio troppo male”: Alessia Marcuzzi racconta un lato molto intimo di sè stessa

Alessia Marcuzzi ha raccontato in una vecchia intervista un lato intimo di sè stessa: “Mi faccio troppo male”.

Alessia Marcuzzi dopo l’addio all’azienda mediaset annunciato tramite un comunicato sui social è stata lontana dalla televisione. La conduttrice aveva palesato il fatto che non si immaginava più nei programmi che le venivano proposti.

Naturalmente non è stata ferma. Infatti si è affermata come imprenditrice dando vita all’azienda Luce baeuty e Marks & Angeles. Sul suo canale instagram pubblica molti scatti in cui mostra i suoi prodotti. In una vecchia intervista rilasciata al settimanale Grazia, Alessia ha rivelato le sue paure, le fragilità e i pregiudizi di cui è vittima. Ed è nel corso della chiacchierata che ha rivelato un un lato intimo di sè stessa mai svelato prima.

Alessia Marcuzzi svela un lato intimo di sè stessa: “Mi faccio troppo male”

Dopo una lunga assenza dalla televisione abbiamo visto Alessia Marcuzzi nella puntata speciale di Domenica In. In questi mesi anche se è stata lontana dal piccolo schermo si è impegnata in un’altra attività, quella di imprenditrice.

Infatti con un gruppo di collaboratori si occupa della produzione di creme e borse Made in Italy. Al settimanale Grazia si è detta felice di poter offrire lavoro a tante persone. Sempre in questa vecchia intervista ha rivelato le sue paure, le fragilità e i pregiudizi di cui è spesso protagonista. La conduttrice è stata accusata di fare figli con tutti e lei ha così risposto. “Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa.”

Ha poi svelato un retroscena di cui nessuno era a conoscenza. Ha parlato del suo rapporto con i social, raccontando di non aspettarsi di ricevere tanti insulti. Spiega che all’inizio rispondeva proprio a tutti ma ha deciso di non farlo più: “All’inizio passavo ore a rispondere a tutti ma proprio a tutti. Ora ho smesso, ho capito che mi faccio troppo male”.

Di cosa ha paura la Marcuzzi? Nella medesima intervista lo ha rivelato, spiegando che sente molto il tempo che passa: “Sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai cinquant’anni”.