“In pochi ci credevano”: Serena Bortone saluta il suo pubblico con queste parole, nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno.

L’estate è praticamente arrivata e, come ogni anno, i telespettatori devono rinunciare ai loro programmi preferiti per qualche mese. La maggior parte delle trasmissioni tv andrà in vacanza, per poi tornare in onda a settembre, dopo il consueto stop estivo. È così anche per Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai Uno condotto da Serena Bortone.

L’ultimo appuntamento di questa stagione è andato in onda venerdì, 6 giugno 2022, e la conduttrice ha salutato il pubblico con parole che non sono passate affatto inosservato. Eccole nel dettaglio.

Serena Bortone: “In pochi ci credevano”, il saluto a Oggi è un altro giorno

Una chiusura col botto per Oggi è un altro giorno, che ha concluso questa stagione con ospiti di eccezione. Da Romina Power a Cristiano Malgioglio, un’ultima puntata ricca di emozioni e sorprese, come sempre quando si tratta del programma di Serena Bortone. Che ha dato appuntamento al pubblico a settembre così: “Oggi si chiude una stagione magnifica e faticosa. Quando abbiamo cominciato due anni fa in pochi credevano in questo programma, ma ci credeva il direttore di Rai Uno Stefano Coletta, che ringrazio ancora una volta per aver scelto me per questa fascia così orgogliosamente popolare della rete ammiraglia”.

E nel ringraziare tutta la squadra che ha lavorato al programma, Serena non riesce a trattenere la commozione. “E ci credevano le donne e gli uomini che hanno scelto di intraprendere con me questo viaggio umano e professionale, quando ancora eravamo più che un’incognita”, ha dichiarato con la voce rotta dal pianto.

“Insieme abbiamo imparato che si possono e si devono prendere dei rischi quando hai valori che senti di dover condividere e credi nell’onestà del tuo lavoro. Questo è il mio primo augurio per tutti noi: prendiamo il largo, voliamo alto, abbiate fiducia in voi stessi, abbiate fiducia negli altri!”

Parole che hanno emozionato tutti e che sono state seguite da un fragoroso applauso per la conduttrice, che, sulle note di Somebody to love dei Queen, dà l’appuntamento al pubblico per settembre. Voi avete seguito questa stagione dell’interessante programma Rai?