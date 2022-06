“Questa relazione deve finire”, colpo di scena a Beautiful: questa nessuno se l’aspettava; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

I colpi di scena, in Beautiful, non mancano mai. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, al centro della trama c’è l’infinito triangolo formato da Liam, Hope e Steffy. Ma, ben presto, nuovi tradimenti saranno protagonisti dell’amatissima soap.

Tradimenti inaspettati, che lasceranno il pubblico senza parole: anche le coppie più solide saranno in pericolo. Ma le relazioni clandestine, si sa, non durano a lungo e a quanto pare c’è chi vuole mettere fine ad una di esse… Le anticipazioni americane sono davvero scoppiettanti: se non temete spoiler continuate a leggere!

Colpo di scena a Beautiful: “Questa relazione deve finire”, i fan tremano

Nuove, improbabili, coppie stanno per formarsi a Beautiful. I fan italiani non lo hanno ancora visto, ma in America due relazioni stanno appassionando il pubblico. Due relazioni intrecciate tra loro, poiché i protagonisti sono proprio Eric Forrester e Quinn. Sarà quest’ultima a tradire per prima il marito, iniziando una storia di passione con Carter, il legale di famiglia. Ma, quando tutto sembrava essere finito, ecco che Eric inizia a sua volta una storia clandestina, e non con una qualunque. Ci sarà il ritorno di fiamma con Donna Logan, la sorella di Brooke con cui aveva già vissuto momenti di grande passione. Ma come finirà questo ‘quadrilatero’?

Ebbene, le ultime anticipazioni mostrano un Eric sempre più preoccupato, che arriva a dire a Donna di voler interrompere la loro relazione. I fondatore della Forrester Creations non è pronto a rinunciare alla moglie. Non sa, però, che Quinn nel frattempo si è riavvicinata a Carter, che pare non abbia mai smesso di amarla… I fan in America sono praticamente divisi: c’è chi spera che Eric torni da Quinn e chi invece vuole la Fuller con Carter, per rivivere le emozioni dei ‘Quarter’.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità di questi complicati intrecci. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!