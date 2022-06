Ve lo ricordate in Smallville? L’attore ha interpretato Lionel Luthor, eccolo a distanza di anni.

Una delle serie televisiva che ci ha appassionato è Smallville, prodotta negli Stati Uniti e trasmessa in Italia dal 2002. La trama gira intorno al personaggio di Clark Kent, un giovane arrivato nella cittadina di Smallville in seguito ad una catastrofica pioggia di meteoriti.

Ha delle caratteristiche fisiche sovrumane che nasconde a tutti tranne alla sua famiglia. Uno dei personaggi della serie che scopre il suo segreto è Lionel Luthor, che mantiene per un po’ il silenzio. E’ un multimilionario e nelle prime stagioni è un uomo d’affari senza scrupoli, opportunista e manipolatore. Soltanto in seguito instaurerà un rapporto basato sulla fiducia con Clark tanto da aiutarlo a fermare Lex che aveva avviato dei segreti esperimenti. Dall’ultima volta che abbiamo visto la serie sono passati 11 anni con la messa in onda della decima stagione. Ci chiediamo, com’è cambiato l’attore che ha interpretato Luthor?

E’ Lionel Luthor in Smallville: l’attore a distanza di anni non è più lo stesso

Lionel Luthor è un personaggio della serie televisiva Smallville. E’ il padre di Lex e fondatore della LuthorCorp. Opportunista e senza scrupoli, nelle prime stagioni vediamo che ha un rapporto astioso con suo figlio. Lo crede colpevole della morte dell’altro suo figlio, Julian, ucciso in realtà dalla madre in culla.

Nella quarta stagione scopre il segreto di Clark e ad un certo punto svolta e diventa buono ma soltanto nella successiva gli rivela di sapere dei suoi poteri; da qui si instaura un rapporto di fiducia. Questo personaggio è stato interpretato dall’attore John Glover. L’ultima volta che l’abbiamo visto risale al 2011, anno di chiusura della serie. Sono passati 11 anni dalla decima stagione, quindi è lecito chiederci come sia oggi l’attore.

Eccolo in uno scatto pubblicato sul suo canale instagram. Il cambiamento è evidente. I capelli anche se con un’acconciatura diversa sono lunghi come nella serie. Ha uno stile molto casual e sportivo, meno elegante rispetto a Lionel. Chi ha seguito con attenzione la fiction e ha naturalmente seguito anche negli anni dopo gli attori non avrà avuto difficoltà a riconoscerlo mentre per altri sarà stato più difficile. Voi avete amato il suo personaggio in Smallville?