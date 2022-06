Dopo Vite al Limite cambia tutto: com’è oggi Tara Taylor, sarà impressionante vederla dopo quasi 10 anni

Dopo Vite al Limite è cambiato tutto per Tara Taylor, ma avete visto com’è oggi? Sarà impressionante vederla dopo quasi 10 anni.

Tara Taylor è stata proprio una delle primissime pazienti del dottor Nowzaradan a Vite al Limite. Andato in onda per la prima volta nel 2012, il docu-reality ha visto alternarsi nel corso degli anni non solo diverse edizioni, ma anche tanti pazienti.

Chi è che non ricorda la storia di Tara Taylor? Anche lei con un passato alle spalle difficilissimo, come abbiamo potuto constatare anche con Lacey, la donna si è rivolta al dottor Nowzaradan per via del suo ingente peso e l’enorme voglia di ritornare in forma. A differenza di alcuni dei suoi colleghi, però, la trentacinquenne della Louisiana ha ampiamente rispettato le sue intenzioni, riuscendo a dimagrire sia prima che dopo l’intervento di bypass gastrico. Era esattamente il 2014, infatti, quando la bilancia della clinica di Houston segnava esattamente più di 100 kg in meno. Cosa sappiamo, però, adesso su Tara? Anche lei ha continuato a dimagrire dopo il programma? Siamo riusciti a rintracciarla su Facebook: eccola dopo quasi 10 anni.

Tara Taylor dopo quasi 10 anni da Vite al Limite com’è? Stenterete a crederci

Insieme a Zsalynn, Tara Taylor è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan nel corso della seconda stagione di Vite al Limite. Entrata in clinica con un peso di 275 kg, la trentacinquenne della Louisiana ha ampiamente soddisfatto le intenzioni del chirurgo iraniano, arrivando a pesare 149 kg. Ad oggi, però, com’è diventata? In queste diverse settimane, vi abbiamo raccontato di pazienti che sono riusciti a mantenere la linea anche una volta spenti i riflettori del docu-reality, anche Tara ci è riuscita? Assolutamente si!

Siamo riusciti a rintracciare Tara Taylor su Facebook e, spulciando la sua bacheca, abbiamo scovato qualche sua foto recentissima che ci ha permesso di capire qualche cosa in più sulla sua trasformazione. Siete curiosi di sapere se anche lei è dimagrita ancora di più appena ritornata a casa? Guardate un po’ qui:

Lo scatto risale al Maggio scorso e mostra chiaramente la trasformazione di Tara. Ve lo sareste mai immaginato?