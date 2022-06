Amici, brutta notizia per la finalista Sissi: cos’è successo

Brutta notizia per la finalista di Amici, Sissi: cosa abbiamo appreso nelle ultime ore.

Sono pochissime le settimane passate da quando Amici di Maria De Filippi si è concluso con la vittoria di Luigi Strangis. Il talent show ogni anno sforna tantissimi talenti, sia ballerini che cantanti. A vincere la ventunesima edizione è stato quest’anno il cantante Luigi che si è sfidato con il ballerino Michele, posizionatosi al secondo posto.

Tra le tante voci che abbiamo apprezzato nella scuola dobbiamo qui per forza citare quella di Sissi, la giovane scelta da Lorella Cuccarini e che all’inizio era voluta da tutto il team dei professori. Nel corso della finalissima si è posizionata al quinto posto; ha ricevuto il premio della critica del valore di 50 mila euro e il consenso del pubblico. La fine dell’esperienza nel talent l’ha portata alla realtà e in questa realtà si è resa conto del successo che la sua musica ha riscontrato. Però nelle ultime ore è arrivata una notizia per lei non proprio positiva: vediamo cos’è successo.

Brutta notizia per Sissi, la finalista di Amici 21: cosa abbiamo appena saputo

Sissi non ha vinto Amici ma ha trionfato ugualmente, non solo ha portato a casa il premio della critica del valore di 50 mila euro ma ha anche ottenuto il consenso del pubblico. Era difficile che ciò non accadesse dato che ha una voce immensa. Canta o almeno quello che ci appare ascoltandola, è che quando canta non ha alcuna difficoltà.

E’ ‘leggera’, proprio come il titolo del suo primo album. Purtroppo però nelle ultime ore non è arrivata una buonissima notizia per lei. Il suo album nella classifica musicale non è riuscito a posizionarsi tra i primi dieci, esordendo all’undicesima posizione con il brano Leggera che ha totalizzato 20 milioni di ascolti, raggiunti nel corso dei mesi.

Per esempio LDA ha esordito tre settimane fa in terza posizione. E’ riuscito a restare nella top 30 nella terza settimana, dopo essere scivolato in undicesima la seconda. Sissi invece, come abbiamo già detto, non è riuscita ad entrare tra i primi 10 con il suo album, almeno per il momento. Ovviamente, è vero che le classifiche contano, ma bisogna pur dire che per Sissi i traguardi sono stati già molti. E’ riuscita ad ottenere consensi già all’interno della scuola e una volta fuori sta continuando a conquistare gli ascoltatori.