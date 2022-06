La ricordate ad Amici? Adesso fa la psicologa: ha cambiato radicalmente la sua vita

Era tra i banchi di scuola di Amici, ma oggi ha cambiato radicalmente la sua vita, facendo la psicologa: ecco di chi stiamo parlando.

Se uno dei giovanissimi talenti di Amici di questa edizione sta facendo tanto chiacchierare per la sua nuova iniziativa, altrettanto chiacchierata è un’ex cantante del talent.

Era esattamente il 2008 quando, insieme ad Alessandra Amoroso, Valerio Scanu – anche lui pronto ad iniziare una nuova parentesi della sua vita – e tantissimi altri straordinari talenti, la giovanissima cantante riuscì a conquistare un banco nella famosa scuola di Amici, impressionando tutti con la sua voce. All’epoca, il suo percorso non andò affatto a buon fine. Ad un passo dalla finale, infatti, venne eliminata e il suo sogno di ottenere il tanto atteso montepremi svanì da un momento all’altro. Nonostante questo durissimo colpo basso, però, la cantante riuscì ad ottenere un successo impressionante e a cavalcare la cresta dell’onda subito dopo. Ad oggi, a distanza di anni dalla sua partecipazione al talent, sembrerebbe che la sua vita sia cambiata per sempre. La sua passione per la musica è rimasta invariata, ovvio, ma la sua professione non appartiene più a questo mondo. A Fanpage circa un annetto fa, infatti, l’ex cantante di Amici ha raccontato di essere diventata una psicologa.

È diventata una psicologa dopo Amici: cambio vita radicale, cos’è successo

Sono tantissimi i talenti che hanno preso parte ad Amici nel corso delle sue edizioni e che sono riusciti a cavalcare l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. La protagonista di questo nostro articolo, ne è l’esempio lampante. Ad oggi, però, nonostante la musica continui ad essere una delle sue più grandi passioni, ha scelto di cambiare radicalmente vita e di percorrere quella strada che – ancora prima del talent – aveva scelto di percorrere per poi interrompere. A Fanpage, infatti, ha raccontato di aver ripreso in mano i libri e di aver ultimato i suoi studi per diventare una psicologa a tutti gli effetti. Sapete di chi parliamo? Martina Stavolo!

Tutti hanno cantato “Due cose importanti” e tutti gli altri singoli che ne sono seguiti, ma oggi Martina sembrerebbe aver cambiato strada. “Il mio lavoro da psicologa mi dà felicità ed emozioni, cosa che in passato non credevo più possibile. Mi riempie le giornate, anche perché è un lavoro che richiede tanto impegno”, ha raccontato.

Complimenti, Martina! Immaginiamo che prendere una decisione del genere non sia stato affatto facile, ma questo dimostra la tua forza d’animo e di volontà.