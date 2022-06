Come si chiama Arisa: il suo nome d’arte ha un significato molto importante

Sapete come si chiama Arisa e perchè ha scelto questo nome d’arte? Il significato è molto importante.

Arisa dopo aver vinto il concorso Sanremo Lab nel 2008 ha avuto la possibilità di gareggiare alla cinquantanovesima edizione del Festival nella categoria Nuove proposte. Ed è proprio allora che abbiamo avuto modo di conoscerla meglio e soprattutto di apprezzarla. Con il brano Sincerità si è posizionata al primo posto e ha raggiunto i consenso del pubblico.

Lo stesso brano ancora prima della finale era in testa alla classifica di iTunes. Da 2008 ad oggi è passato molto tempo, tempo giusto per riscoprirsi e mostrarsi in tutte le sue sfaccettature non solo musicali. Infatti notiamo sicuramente un cambiamento a livello estetico rispetto all’esordio. Prima portava i capelli corti e gli occhiali ed appariva nell’abbigliamento molto più riservata adesso invece cambia spesso acconciatura, non indossa più le lenti e anche nel vestire ha cambiato stile.

Oggi Arisa osa di più e a noi piace molto questo nuovo approccio, ma dobbiamo dire che ci conquista sempre. E’ diventata nota con questo nome d’arte ma sapete come si chiama in realtà e perchè ha scelto proprio questo pseudonimo?

Arisa, qual è il suo vero nome: dietro la scelta dello pseudonimo si nasconde un significato importante

Arisa è una cantante bellissima sotto tutti i punti di vista; la sua voce arriva dove il testo vuole che arrivi, è profonda, piena di tutte quelle sensazioni e per questo riesce a conquistare gli ascoltatori.

E’ una donna molto bella. Negli ultimi tempi sembra che abbia svoltato look; adesso osa molto di più rispetto agli anni passati, come per esempio facendo riferimento ai suoi esordi. Negli ultimi mesi, tra il 2021 e 2022, oltre a cantare ha svolto anche ruoli diversi, come quello di insegnante di canto ad Amici, concorrente a Ballando con le stelle o di giudice a Il cantante mascherato.

Arisa è diventata nota con questo pseudonimo ma in realtà il suo vero nome è Rosalba Pippa: ma come mai ha scelto proprio questo nome d’arte? Sembrerebbe che questo sia l’acronimo di tutti i componenti della sua famiglia: la A deriva dal nome del padre Antonio, la R dal suo stesso nome Rosalba, la I e la S dai nomi delle sue sorelle, Isabella e Sabrina, e la A finale è la lettera iniziale del nome di sua madre, Assunta. Eravate a conoscenza del motivo della scelta del suo pseudonimo?