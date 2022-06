Edoardo Tavassi, la mamma parla di una sua ‘questione di cuore’: la rivelazione sul naufrago dell’Isola dei famosi.

È uno dei concorrenti più amati dell’attuale edizione de L’Isola dei famosi. E, per molti, potrebbe essere proprio lui a trionfare alla finalissima del reality, in programma lunedì 27 giugno 2022. Parliamo proprio di lui, Edoardo Tavassi, rimasto da ‘solo’ sull’isola dopo l’abbandono della sorella Guendalina. Ma, in Honduras, Edoardo ha instaurato un particolare feeling con Mercedesz Henger: nascerà una storia d’amore tra loro? In attesa di scoprirlo, c’è una notizia che riguarda proprio una storia d’amore del passato di Edoardo…

Una storia di cui ha parlato la mamma dei Tavassi, Emanuela Fuin, nel corso di un’intervista al settimanale Mio. “Mi piacevano molto insieme li vedevo affiatati e carini”, ha dichiarato. Curiosi di scoprire di più?

Edoardo Tavassi, parla la mamma: la rivelazione riguarda la sua vita sentimentale

Forse non tutti lo sanno, ma Edoardo Tavassi è stato fidanzato fino al 2021 con l’attrice e cantante Diana Del Bufalo. Nonostante la rottura, però, i rapporti tra il naufrago e l’ex concorrente di Amici sono ottimi: i due sono rimasti buoni amici. A parlare della fine della loro storia è stata Emanuela Fuin, mamma di Edoardo e Guenalina: a quanto pare, la donna è decisamente dispiaciuta per la rottura, di cui ha cercato di spiegare i motivi.

“Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione, ma sono rimasti in buoni rapporti. Si sentono e si vedono spesso“, ha dichiarato la Fuin. Che non ha nascosto il suo desiderio di rivederli insieme: “Mi sarebbe piaciuta molto come nuora, ben venga se ritornasse la fiamma.”

Insomma, l’ex suocera di Diana sarebbe felice di un ritorno di fiamma, ma Edoardo al momento sembra avere occhi solo per la bellissima figlia di Eva Henger. Secondo voi tra i due naufraghi potrà nascere una vera storia d’amore dopo il reality show?