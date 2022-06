Gabriele Muccino non vuole più incontrare suo fratello Silvio e spiega il motivo

Gabriele Muccino ha rivelato di non volere più incontrare suo fratello Silvio ed ha ampiamente spiegato il motivo: cosa è successo tra loro.

Non tutti possono godere sull’affetto e sull’appoggio del proprio fratello, come Anna Tatangelo, ma c’è chi ha dovuto far fronte ad un allontanamento improvviso da lui, soffrendone terribilmente. Ne ha parlato ampiamente Gabriele Muccino a Il corriere della sera.

Regista e sceneggiatore di fama internazionale, ma non tutti sanno che Gabriele Muccino ha dovuto far fronte ad un evento davvero drammatico nella sua vita: l’allontanamento di suo fratello Silvio da un momento all’altro. Il tutto, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere avvenuto circa 15 anni fa. Era esattamente il 2007 quando dall’oggi al domani – come raccontato dal buon Muccino a Il corriere della sera – suo fratello minore ha deciso di interrompere completamente i loro rapporti. Il motivo, a quanto pare, non è chiaro, ma si può chiaramente comprendere che l’incredibile decisione ha letteralmente sconvolto il famoso Gabriele, che ha dovuto fare i conti con un “lutto vivente”.

Gabriele Muccino, perché non vuole più vedere suo fratello Silvio: cos’è successo

Entrambi due volti celebri e famosissimi del cinema italiano, ma non tutti sanno che tra Gabriele Muccino e suo fratello Silvio non corre affatto buon sangue. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, ma da come raccontato dal diretto interessato a Il corriere della sera i loro rapporti si sono drasticamente interrotti, per volere di Silvio, circa 15 anni fa e mai più ricuciti. In merito, il famoso regista ha detto: “È stata una esperienza per me aberrante da un punto di vista psicologico: mi ha scarnificato. Rimane una delle cose più incomprensibili, ingiustificabili e forse anche imperdonabili”.

Nonostante il forte trauma subito da questo evento, Gabriele Muccino ha raccontato di averlo completamente metabolizzato e di essere deciso a non volere mai più ricucire i rapporti con suo fratello, tanto non volerlo più incontrare. “Dopo 15 anni non hai più nulla da raccontare perché non la stimi, non la ammiri e non la conosci più”, ha continuato a dire a Il corriere della sera.

Insomma, un racconto davvero da pelle d’oca, ma che sottolinea quanto la sofferenza del buon Gabriele sia stata davvero esagerata.