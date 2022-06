Gf Vip, avete mai visto Lulù Selassié senza trucco: ecco com’è

E’ stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, avete visto com’è senza trucco Lulù Selassiè? L’ex gieffina al naturale

Lucrezia Selassiè ha fatto parte dell’ultima edizione del reality più amato e seguito da milioni di telespettatori. Al Grande Fratello Vip, la principessina etiope si è fatta conoscere dal pubblico mettendo completamente a nudo se stessa ed il suo carattere, a volte fragile a volte deciso.

Al Grande Fratello Vip, la splendida Lulù ha portato anche il suo stile, l’amore per la moda ed in particolare per il make-up. Di glitter e lentiggini l’ex gieffina non può proprio fare a meno e nei vari look messi in mostra durante le puntate in prima serata, abbiamo visto l’ex concorrente mettersi in mostra nelle sue vesti migliori. Abbiamo conosciuto Lulù e la sua passione per i trucchi, ma com’è al naturale? Ecco uno scatto di Lulù Selassiè senza trucco.

Lulù Selassiè al naturale: com’è l’ex gieffina senza trucco

Al Grande Fratello Vip è stata una delle protagoniste. L’abbiamo spesso vista sotto le luci dei riflettori per la storia d’amore con il concorrente Manuela Bortuzzo. L’amore tra i due è poi però giunto al capolinea una volta che si sono ritrovati a viversi fuori dalla casa del GF Vip.

Ma al centro dell’attenzione, sotto le luci dei riflettori, Lulù ci sa stare anche da sola. Amante di look sfarzosi ed eccentrici, non ha mai nascosto la sua passione per la moda ed in particolare per make-up estrosi e particolari.

Ciglia finte, illuminante, contouring e le immancabili lentiggini definiscono al meglio il suo stile. Ma com’è in realtà Lulù Selassiè senza trucco? Come concorrente della casa più spiata d’Italia abbiamo potuto vedere Lulù anche acqua e sapone, proprio come in questo scatto.

Possiamo dire che anche al naturale, Lulù sia comunque una bella ragazza non trovate? Una bellezza acqua e sapone che viene particolarmente enfatizzata dai suoi make-up che sicuramente non passano inosservati!