Gf Vip, Jessica Selassiè e Barù: colpo di scena che lascia tutti di stucco

GF Vip, un colpo di scena che spiazza tutti: riguarda Jessica Selassiè e Barù, cosa ha fatto sapere la vincitrice del reality poche ore fa

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, la princess ed il nipote di Costantino della Gherardesca sono spesso finiti sotto le luci dei riflettori. La dolce Jessica si era detta in qualche occasione interessata al coinquilino e speranzosa magari del fatto che tra i due potesse in effetti nascere qualcosa.

Oggi sono trascorsi quasi tre mesi da quando i concorrenti del reality sono ritornati alla loro vita. Alcuni di essi si sono persi di vista, altri invece continuano il loro percorso anche fuori dalla casa, come coppie oppure con una semplice amicizia.

E’ questo il caso di Jessica e Barù? In una precedente occasione, la sorella di Lulù e Clarissa aveva smesso di seguire l’ex coinquilino su Instagram a seguito di alcune affermazioni di lui che l’avevano lasciata piuttosto basita. Ma come starebbero oggi le cose tra Jessica e Barù a quasi tre mesi dalla fine del GF Vip? Ecco cosa ha fatto sapere la vincitrice del reality più seguito di sempre!

GF Vip, cosa è successo tra Jessica Selassiè e Barù? L’ex vincitrice del reality fa chiarezza e lascia tutti di stucco

In qualche occasione all’interno della casa del GF Vip, la dolce e splendida Jessica è finita al centro dell’attenzione per l’interesse manifestato nei riguardi del concorrente Barù. Ad ogni modo, la scintilla all’interno della casa non è scoccata.

Sebbene sui social impazza la friendship ‘Jerù’, sembrerebbe che le cose tra i due non siano come molti immaginano oppure sperano. A questo proposito, è proprio Jessica Selassiè a far chiarezza dalla sua pagina social in queste ore. Ecco cosa ha fatto sapere:

Questo è quanto si legge dalle poche righe che la vincitrice del reality ha scritto sui social. “I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pure che lega me e Barù“, ha scritto Jessica volendo quindi chiarire una volta per tutte che quella tra i due è ed a quanto pare sarà un’amicizia che non porterà alcuna etichetta!