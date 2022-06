Incredibile choc a Vite al Limite: oggi stenterete a riconoscerla, com’è Lashanta White

A Vite al Limite Lashanta White è stata la protagonista di incredibile choc: com’è diventata oggi? Stenterete davvero a riconoscerla, eccola qui!

Tutto si sarebbe immaginato fuorché l’incredibile choc di cui è stata protagonista mentre era una delle pazienti del dottor Nowzaradan a Vite al Limite. Lashanta White all’inizio del suo percorso in clinica pesava 300 kg ed aveva un disperato bisogno di ritornare in forma, ma non tutto è filato liscio come l’olio.

Così come è accaduto a Lisa Ebberson, anche Lashanta White ha subìto un vero choc durante la sua rinascita, che le ha fortemente rallentanto il suo dimagrimento. Al momento della sua partecipazione al programma, infatti, la trentenne ha potuto contare sull’affetto e sull’appoggio del suo compagno, ma tutto ad un tratto la situazione è completamente cambiata. Il giovane, infatti, ha deciso di lasciarla da un momento all’altro, comportando in lei un grande dolore. Seppure fortemente intenzionata a ritornare in forma, dopo questo evento Lashanta ha avuto diversi momenti di sconforto. A nulla è valso il suo dolore, però, perché è riuscita ugualmente a portare a termine un percorso memorabile, dimagrendo più di 60 kg. Siete curiosi di sapere come sta oggi?

Come sta oggi Lashanta dopo Vite al Limite? Farete fatica a riconoscerla

Si può chiaramente comprendere lo sconforto provato da Lashanta quando, da un momento all’altro, si è ritrovata completamente da sola ad affrontare la lotta contro l’obesità. Nonostante il dolore provato e le insidie che si sono presentate, la dolce White è riuscita alla grande a centrare il suo obiettivo. Da un massimo di 300 kg, infatti, la giovane è riuscita a pesarne 240 kg, soddisfacendo alla grande le richieste del dottor Nowzaradan. Siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei oggi? Anche lei, così come Tara, è dimagrita ulteriormente quando è ritornata a casa. Ed oggi è davvero irriconoscibile.

A distanza di anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, Lashanta è una vera star dei social. Attivissima su tutti i suoi canali, la bella White ama condividere video di sé grazie ai quali è possibile vedere la sua incredibile trasformazione. Guardate un po’ qui:

È davvero irriconoscibile, non credete?