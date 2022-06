L’ora-inchiostro contro piombo è la nuova fiction di Canale 5, ma è tratto da una storia vera?

L’ora è la nuova fiction che andrà in onda su Canale 5 a partire da stasera, ma sapere se è tratto da una storia vera? Cosa abbiamo scoperto.

Sono trascorse pochissime settimane dal finale di Giustizia per tutti, eppure Canale 5 ha pensato di allietare il suo pubblico con una nuova fiction davvero pazzesca. A partire da stasera, Mercoledì 8 Giugno, andrà in onda per la prima volta in assoluto, L’ora – inchiostro contro piombo, la miniserie che racconta dettagliatamente la lotta contro la mafia.

Con protagonista indiscusso Claudio Santamaria e tantissimi altri straordinari attori italiani, la fiction racconta la storia di alcuni giornalisti siciliani che non si lasciano affatto scalfire dalla mafia e dai suoi orrori, ma continuano imperterriti a svelare le sue crudeltà. Una trama piuttosto avvincente, da come si può chiaramente comprendere, e che fa chiaramente intendere quanto ci attendono delle puntate imperdibili. In attesa di quella di stasera, però, siete curiosi di sapere se la fiction narra una storia vera? Siamo certi che in tutti se lo chiedono: scopriamo tutto quello che occorre sapere.

L’ora è tratto da una storia vera? Cosa abbiamo appena scoperto

Appurato che la fiction che inizierà tra qualche ora regalerà delle puntate super avvincenti, non ci resta che sapere se è tratta da una storia vera oppure no. D’altra parte, sappiamo benissimo che non è assolutamente la prima volta che una fiction si ispiri a qualcosa di realmente accaduto. È proprio quello che è accaduto, ad esempio, a Più forti del destino, ricordate? Ebbene. Cosa occorre sapere su L’ora – inchiostro contro piombo? Forse non tutti lo sanno, ma anche questa nuova fiction di Canale 5 si ispira ad una storia reale. Scopriamone i dettagli.

Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che il quotidiano sia realmente esistito in Sicilia e che sia stato fondato dalla famiglia Florio nel 1990. Perdurata fino al 1992, la sua attività si concentrava principalmente sulla mafia locale. Infine, a quanto si legge, sembrerebbe che ci siano state anche diverse vittime tra gli stessi giornalisti.

Seguirete questa prima puntata di L’ora? Noi assolutamente si!