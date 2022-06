Manuel Bortuzzo, la decisione dopo la fine della relazione con Lulù: non lo farà mai più

Dopo la fine della sua storia d’amore con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo svela una decisione incredibile: cosa non farà mai più.

È definitivamente conclusa la storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo! Nonostante sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio dopo la loro esperienza nella casa del GF Vip, il 25 Aprile scorso lo sportivo ha spiazzato tutti i loro ammiratori, annunciando la rottura!

Dopo aver comunicato la rottura con Lulù, è successo davvero di tutto. Da una parte, infatti, c’è stata la giovanissima principessina che ha accusato “terze persone” di aver causato la fine della sua storia d’amore col giovane Bortuzzo. Dall’altra, invece, c’è Manuel che a Silvia Toffanin – destinataria di un gesto choc compiuto dallo stesso sportivo qualche settimana dopo la sua intervista – ha dichiarato di essersi reso conto di quanto fossero opposti tra loro. A distanza di alcuni mesi dalla fine della loro relazione, Manuel è ritornato a parlare a Non succederà più, trasmissione radiofonica di Giada De Miceli, e non ha potuto fare a meno di comunicare la sua decisione in merito.

Manuel Bortuzzo, la decisione dopo la fine della sua storia d’amore con Lulù: cosa ha detto

A rompere il silenzio sulle indiscrezioni choc lanciate in questi ultimi giorni, è stato proprio Manuel Bortuzzo a Non succederà più. Oltre a rispondere a tutti coloro che lo vedevano in compagnia di un’altra ragazza, l’ex gieffino non ha potuto fare a meno di comunicare un’importantissima decisione. La storia d’amore con Lulù e la conseguente rottura è stata talmente chiacchierata che il giovane Bortuzzo ha ritenuto necessario tagliare la testa al toro. “Mi è servito da lezione”, ha detto Manuel, spiegando l’enorme clamore mediatico subito in questo ultimo periodo.

A questo punto, però, ci chiediamo: cosa ha deciso di fare il giovane Manuel? La risposta è semplicissima: qualora dovesse fidanzarsi nuovamente, vorrà avere molta più privacy. “In quel caso ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione”, ha detto, facendo riferimento alla storia con Lulù. In futuro, però, ne è certo: “Ci sarà molta più privacy”.

Cosa ne pensate?