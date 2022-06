Nikita Pelizon incanta anche senza trucco: ecco come cambia al naturale

Avete visto Nikita Pelizon senza trucco? Ecco come cambia al naturale l’ex concorrente di Pechino Express.

Nikita Pelizon insieme a Helena Prestes ha viaggiato a Pechino Express formando la coppia Italia-Brasile. Il reality si è concluso con la vittoria dei Pazzeschi (Paride Vitale e Victoria Cabello) ma sicuramente tra le papabili vincitrici c’erano proprio Nikita e Helena.

Sappiamo bene che nel programma oltre alla volontà, alla forza, al coraggio di saper osare, ci vuole anche un po’ di sana competizione e diciamolo, ci vuole fortuna che non guasta mai. Nonostante il possesso di queste qualità Italia-Brasile è stata eliminata ad un passo dalla finale, nella nona puntata. Il loro percorso però è stato intenso, non poco faticoso e non privo di difficoltà.

Parliamo di Nikita, 28enne originaria di Triste, ha una bellezza da capogiro. Ha intrapreso una fruttuosa carriera da modella e questo non ci sorprende data l’avvenenza della giovane. Bella e molto semplice, non ha bisogno di accessori e colori per farsi notare e anche completamente al naturale cattura l’attenzione al primo sguardo.

Com’è Nikita Pelizon al naturale: ecco come cambia senza trucco

Nikita Pelizon è una modella originaria di Trieste. E’ molto giovane ma nonostante l’età già vanta una ricca carriera alle spalle. Nella sua vita ha avuto modo di fare molte esperienze anche in posti lontani del mondo, debuttando molto presto nel settore.

Pechino Express le ha dato la possibilità di farsi conoscere maggiormente al pubblico e la popolarità è cresciuta anche sui social dove era già molto seguita. Spulciando sul profilo le ultime foto pubblicate sono state scattate al mare e in alcune possiamo ammirarla anche senza trucco. Anche se, pure nel reality non è sempre appara truccata.

Bella e luminosa, è così che appare Nikita al naturale. Dal suo viso traspare una grossa felicità, un sorriso smagliante e occhi che sorridono. Dal prima al dopo ovvero con il make up e senza non c’è nessun notevole cambiamento. La modella è giovanissima e non ha bisogno di truccarsi, è bella anche senza trucco!