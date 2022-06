La splendida attrice è diventata mamma bis: il nome scelto è un dolcissimo omaggio per una persona speciale; l’annuncio.

È una delle attrici e modelle più amate del momento. Ed è da pochissimo diventata mamma per la seconda volta! Ad annunciarlo è stata proprio lei, dapprima nel corso di un evento a Los Angeles, e poi attraverso un dolcissimo post condiviso sul suo canale social.

La star ha postato il primo scatto in compagnia della nuova arrivata, al quale ha dato un nome dal significato prezioso. È un dolcissimo omaggio ad una persona a lei cara scomparsa proprio quest’anno. Curiosi di scoprire i dettagli di questa meravigliosa notizia? Ve li raccontiamo noi!

L’amatissima attrice è mamma per la seconda volta: il nome della piccola è un omaggio alla nonna

“Perdere la persona più importante della mia vita nello stesso anno in cui ho accolto la mia seconda figlia ha cambiato tutto per me, ma una cosa è rimasta ferma nella mia anima: sono certa che hanno trascorso del tempo insieme e questo mi porta pace e gioia”. È quanto ha scritto Shay Mitchell nel suo ultimo post di Instagram: post attraverso il quale ha presentato al mondo la sua seconda figlia!

L’amatissima attrice, diventata popolare grazie al ruolo di Emily Fields in Pretty Little Liars, ha accolto in famiglia la sua seconda piccola, nata dalla relazione col suo compagno storico Matte Babel: i due sono già genitori di Atlas Noa, nata nel 2019. Ma come si chiama la piccola appena nata? Il suo nome è proprio un omaggio alla persona cara a Shay che purtroppo è venuta a mancare poco prima della scoperta della seconda gravidanza, la sua amata nonna: “Siamo così felici che tu sia qui Rome, chiamata col nome della mia migliore amica, della mia anima gemella, della mia persona, mia nonna Romaine.”

Una dedica speciale, quella di Shay, oggi 35 enne. Non possiamo che mandare ai neo genitori bis i nostri migliori auguri di cuore. E benvenuta al mondo dolce Rome!