La star di Jane The Virgin è sposata con un amatissimo attore di Beautiful: eccoli insieme; il retroscena che non tutti conoscono.

Si chiama Gina Rodriguez ma in tantissimi la conosceranno come Jane Gloriana Villanueva! È lei la protagonista dell’amatissima serie tv statunitense Jane The Virgin, trasmessa dal 2014 al 2019, che ha appassionato i telespettatori di tutto il mondo. Prima del grande successo nel ruolo di Jane, però, l’attrice è apparsa anche in Beautiful.

Era il 2011 quando la Rodriguez ha vestito i panni della stagista Beverly, amica di Dayzee Leigh. Un ruolo che l’attrice ha ricoperto per circa un anno, per poi iniziare l’avventura in Jane The Virgin. Ma Beautiful era nel destino della Rodriguez: il suo attuale marito è infatti un protagonista della soap opera americana! Ma attenzione: i due si sono conosciuti sul set di Jane The Virgin, dove lui ha avuto una breve parte nel 2016. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito!

Uno dei protagonisti di Beautiful è sposato con Gina Rodriguez, la star di Jane The Virgin: ecco chi

Gina Rodriguez è l’adorabile Jane in Jane The Virgin, ma non tutti sanno che l’attrice è felicemente sposata con un attore di Beautiful! O meglio un ex attore della soap: il suo personaggio ha perso la vita proprio nelle scorse ore, per quanto riguarda le puntata italiane.

Si, parliamo proprio di Vinny Walker, interpretato da Joe LoCicero. È quest’ultimo il compagno di vita della bellissima Gina: i due si sono conosciuti sul set di Jane The Virgin, nel 2016, e non si sono più lasciati. Il fidanzamento è stato reso ufficiale nel 2018 e a maggio dell’anno successivo i due sono convolati a nozze! La coppia è sempre più unita ed affiatata, come dimostrano i tanti scatti insieme condivisi sui social di entrambi. Eccone uno:

Eh si, davvero una coppia meravigliosa! E a proposito di Vinny, tenetevi forte perché presto emergeranno delle verità sconvolgenti riguardo la morte del giovane amico di Forrester. È stato davvero Liam ad investirlo con la sua auto? Stay tuned!