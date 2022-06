Vedere dove abita Barbara D’Urso ti lascerà senza parole: ecco la sua casa

Avete mai visto la casa di Barbara D’Urso? Vederla vi lascerà senza parole, ecco tutti i dettagli.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Negli ultimi mesi sul suo conto e in particolare in riferimento al suo futuro si è parlato diffusamente di un addio all’azienda mediaset.

Dopo voci e notizie che hanno avuto una forte circolazione la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio. In un’intervista a La stampa ha finalmente svelato quello che accadrà nei prossimi mesi non senza togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino, ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere”. Ed è così che la conduttrice ha rivelato che avremo il piacere di vederla anche l’anno prossimo.

Intanto, in attesa della nuova stagione di Pomeriggio Cinque e chissà se ci sarà occasione di vederla al timone di un nuovo programma, vi mostriamo dove vive la D’Urso: ecco com’è fatta la sua casa.

Barbara D’Urso, avete mai visto la sua casa? Ecco tutti i dettagli

Dopo le voci sempre più insistenti su un suo presunto addio a Mediaset, Barbara D’Urso ha voluto dire la sua al riguardo. Ha rivelato in un’intervista a La stampa che sarà presente anche l’anno prossimo. Quindi sicuramente la vedremo nella nuova stagione di Pomeriggio Cinque e chissà che non prenda il timone di qualche nuovo programma.

Intanto, nell’attesa, vi mostriamo dove vive la conduttrice. La sua casa dovrebbe trovarsi a Cologno Monzese, vicino agli studi mediaset. E’ immersa nel verde e i colori sono molto neutri, non ci sono sfumature particolarmente accentuate.

Sappiamo che Barbara ha una passione per i peluche e nella sua dimora se ne possono trovare moltissimi, come potete vedere dalla foto in alto.

Oltre alla passione per i peluche, c’è quella per la cucina. Infatti è solita mostrare qualche pietanza che prepara. Ed è così che possiamo ammirarla in cucina. Anche questo spazio e l’arredamento è semplice, con colori chiari.

Anche gli altri spazi della casa hanno lo stesso stile. A quanto pare l’arredo è total white con qualche contrasto beige. Dalle foto che pubblica in cui possiamo notare alcuni dettagli della sua dimora, gli occhi cadono sulla semplicità.