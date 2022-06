“Vengo da una famiglia disastrata”: l’amatissima attrice racconta il triste retroscena

“Vengo da una famiglia disastrata”, l’amatissima attrice ha aperto il cassetto dei ricordi ed ha ricordato un triste retroscena

La sua è una carriera che inizia vestendo i panni di testimonial all’interno di una campagna pubblicitaria divenuta famosissima per il noto marchio di scarpe. Dopodiché, scritturata per il film di Gabriele Muccino, all’età di 16 anni ha fatto il suo esordio televisivo nelle vesti di attrice.

Di origini toscane, classe ’84, Martina Stella è uno dei volti amatissimi nel mondo dello spettacolo. Bellissima, ha esordito nelle vesti di attrice all’interno del film che ha rappresentato per lei un trampolino di lancio nel mondo della recitazione. Nella piena fase adolescenziale, è stata scritturata da Gabriele Muccino per il film ‘L’ultimo Bacio’. La sua notorietà è stata un crescendo tanto che negli anni ha preso parte a diverse fiction televisive. Il successo ottenuto nel mondo dello spettacolo ha permesso all’attrice toscana di poter provvedere alla propria famiglia. In un’intervista al settimanale Chi ha infatti raccontato: “Vengo da una famiglia disastrata“, l’attrice si lascia andare al racconto di un triste retroscena.

Martina Stella: “Vengo da una famiglia disastrata”, il triste retroscena dell’amatissima attrice

Diversi sono gli attori ed in generale i personaggi del mondo dello spettacolo che una volta aperto il bagaglio dei ricordi fanno emergere il loro toccante vissuto. Se il triste retroscena di Raoul Bova è stato da brividi, il racconto della splendida attrice Martina Stella ci commuove a più non posso.

Al settimanale di Alfonso Signorini, ha raccontato un momento molto difficile della sua vita. Un momento vissuto tra l’altro in una fase già di per se complicata, quella adolescenziale. Martina Stella ha raccontato le difficoltà economiche a cui i suoi genitori sono andati incontro quando lei e sua sorella erano giovanissime.

“Vengo da una famiglia disastrata dal punto di vista economico. Il film ‘L’ultimo Bacio’ mi ha permesso di sostenere i miei genitori e continuo a farlo”, ha raccontato l’attrice.

Un’occasione che ha permesso a Martina Stella di poter aiutare la propria famiglia che in quel momento si ritrovava in difficoltà.