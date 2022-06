Alessandro Preziosi si ritrova al centro della bufera: infinite polemiche, cos’è successo

L’attore Alessandro Preziosi si è ritrovato al centro di una vera e propria bufera: infinite polemiche per lui, avete visto cos’è successo?

Dopo la ‘querelle’ tra Gianfranco Vissani ed Alessandro Borghese, ce n’è un’altra che in questi ultimi giorni. I protagonisti? Alessandro Preziosi ed alcune sue colleghe. L’attore napoletano, infatti, è finito al centro di una vera e propria bufera. Scopriamo insieme cos’è successo.

Così come quella di Stefano De Martino a Il corriere della sera – durante la quale si è lasciato andare ad una spiacevolissima rivelazione sul suo rapporto con Belen – anche l’intervista di Alessandro Preziosi a Il Messaggero è stata piuttosto intensa. L’attore napoletano si è ampiamente raccontato e descritto, ma non solo. Nel parlare della sua carriera e dei ‘privilegi’ che il personaggio pubblico ha, l’interprete ha detto: “A chi del mio mondo si lamenta, e succede spesso, dico: Hai capito o no che per mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendio mensile di tre persone?”. Insomma, il buon Preziosi ha espresso il suo parere, eppure le sue parole non sono affatto passato inosservato alle orecchie di molti. A distanza di alcune ore dalle sue esternazioni, infatti, il simpatico Alessandro è finito al centro di una polemica. Ecco cos’è successo.

Alessandro Preziosi nella bufera: cos’è successo

Dopo aver espresso la sua opinione su chi appartiene al mondo dello spettacolo e si lamenta dello stipendio preso, Alessandro Preziosi è finito letteralmente nella bufera. Alcune sue colleghe, infatti, hanno ripreso le parole dette dall’attore napoletano e le hanno riprese per rivelare il loro dissenso.

La prima attrice che si è completamente dissociata dalle parole di Alessandro Preziosi, è stata Karin Proia, amatissimo ex volto di Non è la rai ed attrice famosissima. È proprio lei che, sul suo canale Twitter, non ha potuto fare a meno di esprimere la sua opinione, completamente contrastante rispetto a quella dell’attore napoletano. A darle manforte, però, c’è stata anche un’altra attrice. Stiamo parlando di Edy Angelillo. Ecco cosa è successo:

Insomma, le opinioni di Karin Proia ed Edy Angelillo sono piuttosto chiare. Voi da che parte state?