Anticipazioni della prima puntata di L’ora-inchiostro contro piombo: clamorosa “rivoluzione” in redazione, cosa accadrà stasera.

È trascorsa una sola settimana dal finale di stagione di Giustizia per tutti, eppure Canale 5 ha scelto di intrattenere il suo pubblico con una nuova ed elettrizzante fiction tv. A partire da stasera, Mercoledì 8 Giugno, Claudio Santamaria sarà il protagonista indiscusso de “L’ora-inchiostro contro piombo”.

A partire dall’8 Giugno fino al 12 Luglio, salvo cambi di programmazione improvvisi, andrà in onda su Canale 5 “L’ora-inchiostro contro piombo”. Tratta da un fatto di cronaca realmente accaduto, la fiction racconta la lotta di un quotidiano siciliano contro la mafia. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, anche questo nuovo lavoro di Mediaset ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio capolavoro. In attesa di saperne di più, siete curiosi di scoprire insieme a noi quali sono le anticipazioni della prima puntata di stasera?

Le anticipazioni della prima puntata de L’ora-inchiostro contro piombo: cosa accadrà

Un appuntamento davvero imperdibile, quello che andrà in onda per la prima volta stasera e che si protrarrà per cinque settimane. Stiamo parlando proprio di L’ora-inchiostro contro piombo, la nuova fiction di Canale 5 che ha come protagonista indiscusso Claudio Santamaria e tantissimi altri straordinari attori. A proposito, siete curiosi di sapere quali sono le anticipazioni della prima puntata in onda Mercoledì 8 Giugno?

La prima puntata della fiction si apre con l’arrivo in Sicilia di Antonio Nicastro, interpretato da Claudio Santamaria, insieme a sua moglie per dirigere un noto quotidiano locale, ormai sull’orlo del fallimento. Appena ne assume le redini in mano, però, il buon Nicastro si rende conto che il quotidiano ha bisogno di andare controcorrente. E di iniziare ad occuparsi di notizie che, fino a quel momento, non sono mai state trattate. Dalla sua parte, vi è Marcello, un fidato cronista, e Domenico, un aspirante cronista proveniente da Corleone. Coloro che, invece, non sono per nulla d’accordo con le idee di Nicastro saranno costretti ad abbandonare la redazione, dando il posto a nuovi collaboratori. Insomma, una vera e propria rivoluzione!

Organizzata la nuova redazione de L’ora di Palermo – è questo il nome del quotidiano – tutti i redattori iniziano ad indagare sui fatti accaduti tra il capoluogo siciliano e Corleone dietro ai quali si “nasconde” il personaggio di Michele Navarra. Inizia così la lotta di L’ora contro la mafia.

Imperdibile, non trovate?