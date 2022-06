Antonella Mosetti racconta di aver subito una grave perdita economica

Antonella Mosetti ha raccontato di aver subito una grave perdita economica: ecco il racconto dell’ex volto amatissimo di Non è la rai.

Un vero e proprio racconto clamoroso, quello a cui si è lasciata andare Antonella Mosetti a Novella 2000. Volto amatissimo della televisione nostrana e del famoso Instagram, da diverso mesi a questa parte sembrava essere completamente sparita dai radar. Cos’è successo? È lei a raccontare ogni cosa.

I suoi amatissimi sostenitori social si erano resi conto che qualcosa non andava e, in effetti, è stato proprio così. A Novella 2000, l’ex amatissimo volto di Non è la rai ha raccontato di aver subito una grave perdita economica, che le è costata anche la completa assenza dai social network. Showgirl famosissima e volto di tantissimi salotti televisivi, la bellissima Mosetti vantava di un successo impressionante anche sul suo canale Instagram, sul quale si dilettava a condividere splendidi scatti fotografici. Da un momento all’altro, però, non è stato più così e i suoi ammiratori hanno seriamente creduto che fosse successo qualcosa. È stato davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si!

Grave perdita economica per Antonella Mosetti: cos’è successo

Ah, la tecnologia! Potrebbero essere proprio queste le parole che ci vengono in mente per commentare quanto è accaduto ad Antonella Mosetti nei mesi scorsi. Tutti noi abbiamo degli smartphone all’ultima moda e ognuno di noi è solito tenere lì dentro ogni cosa che riguarda la nostra vita. Ne aveva l’abitudine anche l’ex amatissimo volto della televisione nostrana, ma quando si è ritrovata costretta a cambiare il suo telefono, la showgirl ha perso completamente tutto! “C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro”, ha iniziato a raccontare Antonella Mosetti a Novella 2000. Spiegando, quindi, di aver fatto il backup dal telefono al Pc, ma di aver perso tutto. “Si è bloccato Instagram”, ha detto ancora.

Sia chiaro: oltre a non avere avuto più la possibilità di vedere amici e conoscenti sui social, Antonella Mosetti lamenta il fatto di non aver potuto lavorare per circa due mesi. “D’improvviso quando qualcosa si spegne in questi siti e sei fregato e non lavori più!”, ha detto ancora, facendo riferimento alla perdita economica subita.

Uno spiacevolissimo episodio – proprio come era accaduto qualche mese fa ad Ida Platano – dal quale ci auguriamo che Antonella Mosetti ne riesca ad uscire più forte di prima. In bocca al lupo!