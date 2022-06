Brutta notizia per Ilary Blasi: cosa è emerso nelle ultime ore

Brutta notizia per Ilary Blasi e il suo programma: cosa è emerso nelle ultime ore.

Ilary Blasi è alla conduzione de L’isola dei famosi. Il reality doveva terminare il 23 maggio ma la permanenza dei naufraghi è stata allungata fino a fine giugno. I concorrenti in Honduras hanno avuto la possibilità di scegliere se continuare l’esperienza sull’isola, dato che il contratto aveva una data di scadenza, e potevano scegliere, oppure andare via.

La decisione di prolungare il reality ha portato alla perdita di pezzi importanti, infatti il programma ha visto il ritiro di Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez. Questa edizione però dobbiamo dire sta riscontrando un certo seguito. Il pubblico si sta lasciando coinvolgere da quanto accade in Honduras ma anche in studio, grazie alla leggerezza che Ilary Blasi e gli opinionisti riescono a portarvi.

Purtroppo, nelle ultime ore, è arrivata una notizia che potrebbe cambiare tutto. Vediamo cosa abbiamo saputo.

Ilary Blasi, brutta notizia per il programma: cosa è emerso nelle ultime ore

Dal 2021 al timone de L’Isola dei famosi c’è Ilary Blasi. La conduttrice ha preso le redini del programma dopo la conduzione di Alessia Marcuzzi, quando per la prima volta è sbarcato su canale 5. Infatti i telespettatori ricorderanno che il reality per 9 stagioni è andato in onda su Rai due, dal 2003 al 2012 per poi trasferirsi a Mediaset.

Nonostante l’edizione del 2022 stia riscontrando grande apprezzamento da parte del pubblico, c’è una notizia non del tutto positiva. Secondo quanto riportato dalla pagina instagram ThePipol_Tv, questa potrebbe essere l’ultima edizione targata Mediaset.

Sembrerebbe infatti che l’azienda non sia interessata ad un rinnovo. Ecco quanto riportato da ThePipol tv: “Quella che sta per concludersi potrebbe essere l’ultima edizione per L’isola dei famosi targata mediaset. Sembrerebbe che il rinnovo per una nuova edizione non sia stato preso in considerazione dal Biscione”. L’indiscrezione in poche ore ha fatto il giro del web e in molti si chiedono che cosa accadrà al programma condotto da Ilary Blasi.

Sta di fatto che, come riportato sempre dalla pagina sopra citata, l’unico reality che andrà in onda con certezza su canale 5 nella stagione 2022 è il Grande Fratello Vip.