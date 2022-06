Claudio Santamaria, attore amatissimo ma sapete chi è sua moglie? La conosciamo benissimo

Claudio Santamaria è un attore amatissimo sulla scena televisiva italiana, ma sapete chi è sua moglie? La conosciamo benissimo!

Un attore che sulla scena regala grandi emozioni. Versatile ed in grado per questo di rivestire più ruoli, in particolare quelli drammatici, Claudio Santamaria è un volto molto amato ed apprezzato sulla scena. All’interno del panorama artistico italiano, è sicuramente uno dei talentuosi volti che non è difficile notare!

Noto sul piccolo schermo per i diversi ruoli intrepretati, è anche famoso per il suo passato sentimentale, ad oggi l’amatissimo attore è felicissimo al fianco del suo grande amore. Dal 2017 è legato a colei che è oggi la donna della sua vita e con la quale ha costruito una splendida famiglia. Ma sapete chi è la moglie di Claudio Santamaria? La conosciamo benissimo!

Chi è la moglie di Claudio Santamaria

Una coppia affiatata che conquista lo schermo della telecamera ed intenerisce i nostri cuori. E’ quella formata da Claudio Santamaria e dalla sua innamoratissima moglie Francesca Barra. La loro è una storia d’amore nata qualche anno fa. I due hanno rivelato ed ufficializzato la coppia nel 2017.

I due si conoscono in realtà da tempi immemori, ma solo nell’età adulta hanno capito di provare qualcosa di forte l’uno per l’altra. Qualcosa che si è di fatti tramutato in un grandissimo amore. Cosa sappiamo di Francesca Barra?

Prima di convolare a nozze con Claudio Santamaria, Francesca Barra era sposata con Marcello Molfino, con il quale ha avuto tre figli. Dal matrimonio con Claudio, la famiglia si è allargata ed oggi i due sono genitori della piccola Athena.

Cosa fa nella vita la moglie dell’amatissimo attore? Conosciamo bene Francesca Barra in quanto è una giornalista ed un’autrice televisiva e radiofonica ma non solo perché è anche una grande amante della scrittura. Di fatti ha è autrice di diversi libri. Sapevate che i due insieme hanno scritto un libro? Si intitola ‘La giostra delle anime’.

Ebbene questa sera, Claudio Santamaria torna sui nostri schermi, precisamente in prima serata su Canale 5 con ‘L’ora, Inchiostro contro Piombo’, una nuovissima fiction pronta a tenerci col fiato sospeso!