Colpo di scena dopo l’abbandono a Vite al Limite: com’è oggi Lacey? Difficile da credere

Incredibile colpo di scena dopo il suo abbandono a Vite al Limite: avete visto com’è oggi Lacey Buckingam? Difficile credere.

In molti ricorderanno la sua storia. Stiamo parlando proprio di quella di Lacey Buckingam, raccontata nel corso dei nuovissimi episodi di Vite al Limite. Seppure spinta da un forte desiderio di rinascita e di ritornare in forma, la donna ha scelto di abbandonare il programma.

Prendere parte ad un programma come Vite al Limite e cambiare radicalmente il proprio stile di vita, non è affatto cosa da niente. È proprio per questo motivo che c’è chi riesce a portare al termine un percorso sensazionale sin da subito, com’è accaduto a Bettie Jo, e chi invece non ci riesce affatto, abbandonando il programma prima del suo termine. Ne è l’esempio Maja Radonavic, che oggi appare totalmente diversa dall’inizio, oppure di Lacey Buckingam. Come ricorderete, la donna aveva scelto di lasciare il programma in seguito ad un furioso litigio con sua sorella, che anziché accompagnarla dal dottor Nowzaradan ha pensato bene di abbandonarla completamente per strada. Un durissimo colpo, da come si può chiaramente comprendere, che Lacey non è riuscita a mandare giù. Avete visto, però, com’è oggi?

Colpo di scena per Lacey dopo l’abbandono a Vite al Limite: com’è oggi

La sua storia ha talmente appassionato il pubblico di Vite al limite che ancora oggi, a distanza di mesi dalla sua messa in onda, sono tantissime le persone che si chiedono qualche cosa in più sul suo conto. Giunta al sesto mese, la simpaticissima Buckingam ha scelto di abbandonare il programma perché per nulla supportata dalla sua famiglia. Com’è diventata oggi? Prima ancora di lasciare il suo percorso di dimagrimento, Lacey è dimagrita pochissimi chili. Oggi, però, com’è?

Forse non tutti lo sanno, ma siamo riusciti a rintracciare Lacey Buckingam su Facebook. E, grazie ad alcuni suoi recentissimi scatti, ci siamo resi conto dei suoi progressi. Il suo percorso, ovviamente, è ancora all’inizio, ma siamo certi che la sua determinazione sarà tale da permetterle ottimi risultati. Nel frattempo, ecco com’è cambiata in questi mesi:

Lacey ad oggi è visibilmente cambiata! Se questi sono i presupposti, immaginiamo che ne vedremo sicuramente delle belle. Non credete?