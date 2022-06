Cristina Marino e Luca Argentero: il triste ricordo nel giorno dell’anniversario

Cristina Marino e Luca Argentero: il triste ricordo dell’attrice nel giorno dell’anniversario di matrimonio.

Cristina Marino e Luca Argentero hanno festeggiato il loro primo anniversario di nozze il 5 giugno 2022. In questa data, un anno fa, venivano celebrate le nozze della coppia. Cristina indossò un abito bianco lungo con un’ampia scollatura alla schiena ricamato con stampa a fiori mentre l’abito dell’attore era elegantissimo.

Ad un anno dal sì, entrambi hanno voluto celebrare quel giorno e l’amore che li unisce condividendo delle immagini della cerimonia. L’attrice ha condiviso una serie di scatti sul suo canale instagram, scrivendo: “A te che esisti nei miei pensieri più belli, da prima che ti conoscessi”. Anche Argentero ha pubblicato uno scatto in cui li vediamo fotografati felici e super sorridenti: “Da 1 a infinito. Ti amo“.

Cristina nelle storie ha anche ricordato una persona importante presente quel giorno e venuto a mancare nel febbraio del 2022, il suo papà!

Cristina Marino e Luca Argentero: il triste ricordo dell’attrice nel giorno dell’anniversario di matrimonio

Cristina Marino è diventata la moglie di Luca Argentero il 5 giugno del 2021. Ad un anno esatto dal sì la coppia ha condiviso alcuni momenti di quel giorno magico, in cui sono fotografati in quei momenti che mai potranno dimenticare.

L’attrice ha condiviso una serie di foto in successione: c’è il meraviglioso abbraccio che li unisce, lei di spalle, le due mani che toccano la terra o mentre insieme sono di spalle e si tengono stretti e per finire uno scatto dopo il sì mentre sono accolti dal lancio del riso. Nel giorno dell’anniversario Cristina ha anche ricordato una delle persone più importanti della sua vita, il suo papà, venuto a mancare nel febbraio 2022.

Questa è sicuramente una delle immagini che le resteranno per sempre aggrappate al cuore, quella in cui stringe le mani del suo papà, durante il ballo padre e figlia. Cristina nel video pubblicato sui social lo ricorda così: “E poi Lui. L’anima della festa. Quanto amore papi”, e nell’immagine vediamo il padre dell’attrice sorridente e felice in uno dei giorni più belli della vita non solo di sua figlia ma anche sua.