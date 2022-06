Daydreamer, com’è l’attrice che ha interpretato Huma fuori dal set? Non crederete ai vostri occhi

Huma all’inizio di Daydreamer ha cercato in tutti i modi di separare Can e Sanem: ecco com’è l’attrice oggi!

Daydreamer è una serie televisiva turca che ci ha accompagnato dal giugno del 2020 al maggio del 2021. Ha riscontrato grande successo in tutti i paesi dove è andata in onda e in Italia ha tenuto incollati davanti alla televisione milioni di spettatori.

La seria è stata così seguita tanto che ad un certo punto è stata trasmessa per alcune puntate in prima serata su canale 5. La storia tra Can e Sanem ha fatto da centro della trama. Un amore che sembrava impossibile fin dall’inizio perchè fin da subito la giovane scrittrice si è trovata coinvolta in una bugia nei confronti del fotografo per colpa dell’altro Divit, Emre.

Questa storia è stata ostacolata da molti personaggi, come Polen, l’ex fidanzata di Can che ha cercato di portarlo via da Sanem, o possiamo citare anche sua mamma, la signora Huma. Infatti il suo arrivo è stato segnato proprio da questo astio nei confronti della ragazza. La madre di Can ed Emre è stata interpretata dall’attrice turca Ipek Tenolcay: eccola a distanza di più di un anno dalla fine della serie tv.

E’ Huma in Daydreamer: ecco l’attrice oggi lontano dal personaggio della serie tv

Huma ha cercato in tutti i modi, sin dal suo arrivo nell’azienda, di allontanare Can e Sanem. Il suo obiettivo era far ritornare suo figlio con l’ex fidanzata, Polen. Nonostante abbia tentato molti mezzi non ci è riuscita perchè sappiamo bene com’è finito Daydreamer-Le ali del sogno.

Dobbiamo pur dire che ad un certo punto assume un atteggiamento diverso. Se prima, pensiamo addirittura all’astio nei confronti della mamma di Sanem, questo era molto forte, dopo una serie di avvenimenti, qualcosa cambia, ed è il suo stesso atteggiamento a mutare. La mamma dei fratelli Divit è stata interpretata da Ipek Tenolcay: vi mostriamo com’è oggi a distanza di più un anno dalla chiusura della serie.

Ecco l’attrice in tutto il suo splendore! Questo è uno scatto social pubblicato sul suo canale instagram. Notate un forte cambiamento? I particolari da evidenziare non sono moltissimi, l’attrice ha un’acconciatura più morbida e più lunga ma la differenza è minima. Cambia sicuramente il colore di capelli, adesso si presentano con una tonalità più sul castano con qualche sfumatura più chiara all’interno.

Voi avete seguito il personaggio di Huma in Daydreamer?