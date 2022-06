Il dolore di Nino D’Angelo che annuncia la scomparsa: “Non ci posso credere”

Forte dolore per Nino D’Angelo in uno dei suoi ultimissimi post social: “Non ci posso credere”, il cantante annuncia la sua scomparsa.

Un annuncio davvero straziante, quello che – qualche istante fa – Nino D’Angelo ha condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale e che, in men che non si dica, ha catturato l’attenzione dei suoi sostenitori.

Artista poliedrico e cantante amatissimo, Nino D’Angelo vanta di una carriera impressionante. Iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovane, sin da subito ha saputo cavalcare l’onda del successo. E non è affatto un caso se ancora oggi, nonostante una carriera alle spalle pluriennale, continua ad essere considerato il vero e proprio maestro della musica napoletana. In tanti lo amano, in numerosi conoscono a memoria ogni suo capolavoro e diversi sono coloro che non perdono alcun tipo di aggiornamento sul suo conto. Ce lo conferma i numeri di followers di cui vanta il buon D’Angelo. A proposito di social, avete visto cosa ha annunciato qualche istante fa il cantante? Raggiunto da una spiacevolissima notizia, il famoso Nino non ha potuto fare a meno di condividere il suo forte dolore con tutto il suo pubblico. “Non ci posso credere”, ha scritto la voce di tantissimi capolavori nostrani. Ecco cos’è successo.

Forte dolore per Nino D’Angelo: l’annuncio straziante, cos’è successo

Così come aveva fatto qualche tempo fa Luca Bizzarri, anche Nino D’Angelo non ha potuto fare a meno di condividere il suo forte dolore col suo pubblico per via della spiacevolissima notizia ricevuta. Con un post che lo ritrae in compagnia di una sua fan e con delle parole davvero da brividi, il famoso cantante annuncia la morte della stessa, esprimendo tutto il suo dispiacere.

Non sappiamo cosa sia esattamente successo, ma quello che non si può fare a meno di notare è come Nino D’Angelo sia profondamente addolorato per la drammatica notizia. E questo testimonia una sola cosa: quanto sia immenso e profondo il legame che il cantante crea coi suoi ammiratori. “Non mancava mai ad un mio evento. I suoi abbracci li terrò sempre con me”, ha scritto il cantante a corredo di una foto che li ritrae insieme.

“Sono vicino a tutta la sua famiglia”, ha concluso Nino D’Angelo questo messaggio. Anche noi, così come il cantante, ci uniamo ai parenti della giovane Anna.