È nata Mia! Dopo la proposta di nozze, l’ex tronista è di nuovo mamma

Ha annunciato ai follower la nascita della sua seconda bambina con grande emozione: dopo un periodo difficile, l’ex tronista è di nuovo mamma!

Una foto tenerissima in cui appaiono con il suo compagno, la sua prima figlia e la piccola appena nata stretti in un unico abbraccio. Così l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di aver dato alla luce la sua secondogenita, Mia. Un’immagine che vale più di mille parole dopo le tante difficoltà affrontate nell’ultimo anno e sotto la quale ha scritto: “Adesso ci sentiamo completi”.

E deve essere proprio così, visto che la bimba arriva come un raggio di sole a spazzare via i dolorosi ricordi dei tre aborti spontanei e del papilloma virus contro cui ha dovuto lottare l’ex volto del dating show di Canale 5.

Stiamo parlando di un’ex tronista molto amata che, prima di approdare nel programma per cuori solitari condotto da Maria De Filippi, si era fatta conoscere dal grande pubblico molti anni addietro come ballerina della terza edizione di Amici.

Si tratta ovviamente di Sabrina Ghio, che ieri 7 giugno 2022 ha finalmente realizzato il sogno di diventare mamma bis. La 36enne romana ha infatti già avuto un’altra figlia, Penelope, nata dalla precedente relazione con Federico Manzolli. Ora, lei ed il compagno Carlo Negri hanno dato il benvenuto alla loro piccola che è nata alle ore 12:10 di ieri.

Sabrina Ghio di nuovo mamma: benvenuta Mia!

Tra non molto verrà celebrato anche il matrimonio della coppia: l’anno scorso Carlo ha chiesto a Sabrina di sposarlo con tanto di anello e romantica colonna sonora in sottofondo. Una gioia immensa, arrivata dopo tante sofferenze: lo scorso febbraio a Verissimo, la Ghio raccontò che prima di restare incinta di Mia aveva subito un aborto a luglio.

“In vacanza non mi sentivo molto bene, tornata in stanza mi addormentai e quando mi svegliai ero in un mare di sangue. In ospedale mi dissero che avevo perso il bambino”, rivelò ai microfoni di Silvia Toffanin. Quello, purtroppo, non fu l’unico dramma per lei. Il doloroso episodio di ripeté a novembre e ad aprile 2021. Adesso, però, quei brutti momenti sono finalmente alle spalle e Sabrina è davvero al settimo cielo.

Auguri di cuore a questa meravigliosa famiglia!