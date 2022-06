Giulia Michelini è un’attrice amatissima nel panorama artistico italiano, avete mai visto sua sorella? Belle e famose entrambe!

L’attrice delle fiction televisive che più in assoluto abbiamo amato, Giulia Michelini. A partire dall’esordio televisivo nella fiction in onda su Canale 5, Distretto di Polizia, la splendida attrice non si è poi più fermata. E’ divenuta di fatti la ‘regina’ delle fiction.

Ma sicuramente è impossibile dimenticare Giulia Michelini nell’amatissimo ruolo di Rosy Abate. Il clamoroso successo è infatti arrivato proprio con la fiction più seguita di sempre, Squadra Antimafia, che ha dato alla meravigliosa attrice romana una rinomanza davvero spettacolare. Ma Giulia non è la sola in famiglia ad aver varcato le porte del successo. Sapete che ha una sorella? Ed inoltre, sapevate che anche la sorella di Giulia Michelini è un personaggio famoso nel mondo televisivo? Conosciamola insieme!

Paola è la sorella di Giulia Michelin: bella e famosa proprio come lei!

Abbiamo scoperto recentemente che anche la sorella di Serena Rossi è un personaggio che abbiamo visto in tv proprio insieme a lei. Ma a ‘seguire le orme’ di famiglia, a quanto pare sono anche le sorelle Michelini che hanno entrambe intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo divenendo ad oggi due volti molto noti alle telecamere.

Avrete tutti sicuramente già visto la sorella di Giulia Michelini ma probabilmente non avreste immediatamente associato che fosse proprio imparentata con l’attrice di Squadra Antimafia. Ebbene, si chiama Paola Michelini ed è un’attrice ed autrice. Amante del teatro e della recitazione, abbiamo spesso visto le due sorelle recitare insieme.

Sapevate infatti che Paola ha preso parte allo spin-off di Squadra Antimafia, Rosy Abate? Ebbene, proprio in quella fiction, la Paola ha vestito i panni dell’antagonista di Rosy Abate, Regina Mainetti.

Le due si somigliano molto ed hanno in comune non solo la bellezza ma anche la medesima passione per la recitazione. Ecco Paola in un bellissimo scatto. Sguardo intenso proprio come quello di Giulia. A quanto pare la bellezza è di casa, proprio come il talento!

Entrambe davvero splendide!