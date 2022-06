“Ho contattato Alfonso”: dice di essere pronto per diventare concorrente del GF Vip

Il ‘totonomi’ dei protagonisti della prossima edizione del GF Vip riserva sorprese ogni giorno: sapete chi vorrebbe diventare concorrente?

Fervono i preparativi per la settima edizione del GF Vip: come ogni anno, la produzione è già al lavoro da prima dell’estate per mettere a punto il cast che animerà la casa più spiata d’Italia a partire da settembre. Tanti i nomi circolati in queste settimane e non tutti sarebbero volti nuovi per il programma.

Fatto sta che è ancora presto per avere certezze, ma qualche ipotesi risulta davvero interessante. Tra le voci che si sono pronunciate riguardo ad una propria possibile partecipazione, c’è stato anche un ex volto di Uomini e Donne.

Si tratta di un ex tronista molto amato che ha confessato ai microfoni di RTL 102.5 News di avere tutta l’intenzione di entrare del cast del GF Vip 7. Anzi, sarebbe stato proprio lui a scrivere al conduttore Alfonso Signorini dicendogli di essere prontissimo a fare quest’esperienza. Di chi parliamo? Resterete di stucco!

“Sono super pronto”: ex volto di Mediaset si propone per diventare concorrente del GF Vip

Tutti ricorderete Giulio Raselli a Uomini e Donne: classe 1990, ex giocatore di basket della provincia di Alessandria, aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi nel 2018 come corteggiatore di Giulia Cavaglià per poi diventare tronista nella stagione successiva.

Alla fine del suo percorso, scelse Giulia D’Urso, con la quale però la storia non è durata a lungo lontano dalle telecamere. Oggi Raselli lavora nell’azienda di gioielli della sua famiglia, la Seven Jewels, ed è sentimentalmente impegnato con la nuova fidanzata, Carlotta Adacher.

Come qualcuno già saprà, Raselli sarebbe dovuto entrare nella casa di Cinecittà già lo scorso anno, ma il suo ingresso saltò all’ultimo nonostante avesse fatto anche la quarantena. Stessa sorte toccò anche a Giulia Cavaglià che non mancò di informare dell’accaduto i suoi follower tramite Instagram.

Come anticipato, ora ad RTL 102.5 News, Raselli ha fatto sapere di voler entrare al GF Vip 7. Durate il programma di Francesco Fredella, Trends & Celebrities, ha raccontato di aver scritto ad Alfonso Signorini e di essere pronto per lanciarsi nell’avventura. “Non mi ha ancora risposto, però è in attesa di risposta. Io porterei la mia simpatia. Mi piace fare il burlone, lo stupido in senso buono, divertirmi, divertire anche gli altri, e stare al gioco”, ha rivelato.

Riguardo alla possibilità di giocare in coppia con la sua ragazza, queste sono state le sue parole riportate da La Nostra Tv: “Perché no! Sarebbe sicuramente complicato, viversi per 24 ore diventerebbe molto più difficile. Mi è venuta un po’ di ansia“.

Secondo voi questa sarà la volta buona per Giulio?