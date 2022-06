Jennifer Lopez, il look da lavoro non passa inosservato: sarà subito di tendenza?

Il look da lavoro della meravigliosa Jennifer Lopez non è affatto passato inosservato ai nostri occhi, sarà la nuova imperdibile tendenza?

L’amatissima JLo è sicuramente il volto del momento. La splendida cantante ed attrice vive un periodo meraviglioso della vita. Dopo la splendida proposta di matrimonio ufficializzata con tanto di anello diamantato, la bellissima star statunitense è pronta a convolare a nozze con l’amore di una vita, il suo Ben Affleck.

Ma se la vita amorosa è rosea e pronta a regalare alla donna i fiori d’arancio, si può dire che allo stesso modo la carriera proceda a gonfie vele. Jennifer Lopez colleziona successi dopo successi uno dietro l’altro. E’ sulla cresta dell’onda e non passa affatto inosservata!

Una vera e propria Dea della bellezza, fisico statuario ed un viso incantevole. L’amatissima JLo si configura come un’icona di bellezza ma anche di stile. I look della bellissima artista non passano affatto inosservati ed uno di questi proprio negli ultimi giorni ha di fatti catturato l’attenzione. Il look di Jennifer Lopez non è infatti passato inosservato, un po’ perché la cantante si è mostrata in vesti un po’ diverse dal solito ed un po’ perché ha indossato divinamente il meraviglioso outfit da lavoro che l’ha resa al contempo super femminile che ha saputo anche ben rendere l’immagine di una splendida donna di classe e di successo. Uno stile che può sicuramente diventare di tendenza, diamo un’occhiata a questo imperdibile scatto!

Jennifer Lopez stravolge il look: sarà la nuova tendenza?

Una donna in carriera che ha scalato le vette del successo. Icona di stile e di bellezza JLo, all’età di 52 anni sembra ancora oggi una ragazzina. Per lei di fatti il tempo sembra non essere affatto trascorso ed indossa divinamente look ed outfit più disparati con stili completamente diversi. Se qualche giorno fa nelle Instagram Stories ci ha mostrato un paio di lenti da sole che hanno immediatamente fatto il giro del web a non passare inosservato questa volta è il look della splendida Jennifer Lopez che si è mostrata così:

Un look sicuramente un po’ diverso da come siamo abituati a vedere la bellissima JLo, tuttavia anche in queste vesti con indosso un outfit ‘da lavoro’, lascia il segno. Elegantissima in una camicia di raso e pantaloni satinati. L’outfit è completato con gioielli ed una cintura che racchiude ed enfatizza il punto vita. Davvero splendida non trovate?