La dottoressa Pimple Popper, il caso “anomalo” di Stacie e Tracie: clamoroso, guardate cos’è successo

Avete visto anche voi cosa è successo a Stacie e Tracie a La dottoressa Pimple Popper? È davvero clamoroso: stenterete a crederci.

Dopo mamme e figlia, nello studio de La dottoressa Pimple Popper hanno deciso di rivolgersi anche loro: Stacie e Tracie! Si tratta di due sorelle, che oltre ad essere accomunate dal legame di sangue, lo sono anche per via delle escrescenze cresciute sulla stessa parte del corpo.

Non è assolutamente la prima volta che due sorelle, tra l’altro, gemelle decidono di rivolgersi alla famosa dottoressa di Real Time per rimuovere quello che le accomunava sempre di più. Dopo Janice e Cheri, è stata la volta di Stacie e Tracie. Entrambe, come raccontato alle telecamere del programma, hanno visto spuntare sulla loro testa, circa 15 anni prima della loro partecipazione allo show, diverse cisti, che col tempo sono cresciute sempre di più. Resisi conto, però, che non volevano e non potevano andare più avanti in quel modo, hanno scelto di chiedere aiuto alla dottoressa Sandra Lee. Di che cosa si trattava esattamente? E, soprattutto, la famosa youtuber ha aiutato le due sorelle?

Stacie e Tracie a La dottoressa Pimple Popper, due sorelle con le stessi cisti: cos’è successo

Un legame davvero speciale, quello che lega Stacie e Tracie. Sorelle gemelle, le due hanno scelto di rivolgersi insieme a La dottoressa Pimple Popper per via di alcune cisti cresciute sulla testa di entrambi circa 15 anni prima. Per nulla dolorose, ma parecchio fastidiose, l’escrescenze condizionavano fortemente la loro vita e la loro quotidianità.

Appena vista la situazione, La dottoressa Pimple Popper non ha affatto battuto ciglio nell’operare le due sorelle. Si trattava, infatti, di semplicissime cisti trichillemali, che la dermatologa ha rimosso senza alcun tipo di difficoltà. A fine operazione, però, il risultato è stato davvero impressionante. Dapprima con Stacie ed, in seguito, con Tracie, la dermatologa ha ridato ad entrambe la possibilità di iniziare una nuova vita. Guardate un po’ qui il risultato ottenuto:

Stacie e Tracie si sono dette soddisfatte del risultato ottenuto e non hanno perso occasione di poter ringraziare la dottoressa.