Mara Venier ferma l’intervista ad Ermal Meta: sbotta davanti a tutti

Durante l’intervista ad Ermal Meta, Mara Venier si è fermata di botto ed ha sbottato davanti a tutti: cos’è successo in diretta.

Un’ultima puntata di Domenica In davvero imperdibile, quella che è andata in onda il 5 Giugno scorso e che ha visto alternarsi tantissimi ospiti. Avete visto anche voi chi c’è stato insieme a Mara Venier per l’ultimo appuntamento della stagione?

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In non sono affatto mancate le emozioni, ma anche vere e proprie ‘sfuriate’. È proprio questo quello che è accaduto alla splendida Mara Venier nel bel mezzo dell’intervista ad Ermal Meta. Dopo essersi esibito insieme al suo collega e grande amico Fabrizio Moro, l’amata cantante si è seduto di fronte alla padrona di casa ed ha iniziato a raccontarsi. Mentre lo stava facendo, però, la conduttrice ha deciso di bloccare momentaneamente l’intervista. Avete visto anche voi cos’è successo? Nulla di grave, sia chiaro, scopriamo insieme cos’è accaduto in diretta.

Mara Venier ferma l’intervista di Ermal Meta: cos’è successo

È proprio questa la chiave del successo di Mara Venier: la spontaneità! In tantissimi anni di carriera, abbiamo imparato ampiamente a conoscerla e a capire che la conduttrice è affatto la classica tipa ‘senza peli sulla lingua’. Ce lo ha dimostrato quando ha rivelato chi sarà al timone di Domenica In l’anno prossimo. E lo ha ribadito anche nel corso dell’ultima puntata della sua trasmissione andata in onda il 5 Giugno scorso. Nel bel mezzo dell’intervista ad Ermal Meta, la padrona di casa ha ritenuto opportuno interromperla per riportare un po’ di calma in studio.

“Silenzio per favore. Dovete fare silenzio, perché io non sento. Non riesco ad andare avanti, vi chiedo scusa. È l’ultima puntata, vi prego”, è proprio questo quello che Mara Venier ha detto a chi era in studio a Domenica In e che non le consentiva di svolgere tranquillamente la diretta. Un piccolissimo imprevisto, quindi, di fronte al quale la padrona di casa si è mostrata pronta a superare senza giri di parole.

Dopo il suo ‘appello’, poi, tutto è proseguito nella normalità! Avete visto anche voi questo momento?