Nina Zilli, chi è e cosa fa nella vita il suo fidanzato: “Spero duri per sempre”

Nina Zilli è nuovamente innamorata, ma chi è e che cosa fa nella vita il suo fidanzato? Cosa abbiamo appena scoperto.

Tra le tantissime voci che costellano il nostro panorama musicale e lo rendono speciale, non si può fare a meno di tenere presente quella di Nina Zilli.

Nata a Piacenza, Maria Chiara Fraschetta – è questo il suo vero nome – inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica da giovanissima. Non solo alla sola età di 13 anni inizia a suonare in alcuni gruppi musicali, ma sin da piccolissima si dedica esclusivamente allo studio del canto lirico. Il suo debutto come cantante arriva nel 1997, quando fonda lei stessa una band musicale, e diventa inarrestabile subito dopo. Voce di tantissimi singoli di successo, la bella Nina Zilli vanta di una carriera davvero impressionante. Si può dire che anche la sua vita privata sia ricca? Assolutamente si! Al giornale Confidenze, la bella cantautrice ha parlato del suo attuale fidanzato, specificando quanto la sua vita cambiata da quando l’ha conosciuto. A questo punto ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente?

Chi è il fidanzato di Nina Zilli? Scopriamo di che cosa si occupa

Una vera e propria dichiarazione d’amore, quella a cui si è lasciata Nina Zilli nei confronti del suo fidanzato sul giornale Confidenze. I due, a quanto pare, starebbero insieme dal 2019 e si sarebbero conosciuti in sala di registrazione. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che, oltre al forte legame che li lega, c’è anche la passione per la musica a renderli inseparabili. Siete curiosi, però, di sapere di chi stiamo parlando? Chi è il fidanzato di Nina Zilli?

Andando sul canale Instagram della cantante piacentina, abbiamo rintracciato alcuni scatti di coppia. Il ‘fortunato’ si chiama Daniele – anche sui social si fa chiamare Danti – ed è un rapper ed un autore musicale. I due, come dicevamo, si sono conosciuti nel 2019 e, da quel momento, mai più lasciati. Vivono insieme ai loro cani e si dicono davvero felici per la vita che vivono. “È bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo”, ha detto la cantante in merito.

Sono davvero bellissimi, non trovate?