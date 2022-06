Raoul Bova, avete mai visto la casa dell’amatissimo attore? Incantevole

E’ la casa dell’amatissimo attore Raoul Bova e ci vive insieme alla sua splendida compagna, l’avete mai vista? Davvero incantevole!

E’ l’attore più amato nel panorama artistico italiano. Sulla cresta dell’onda, Raoul Bova fino a poche settimane fa ci ha tenuti incollati allo schermo con due fiction che si sono rivelate di enorme successo. Don Matteo 13 in onda su Rai 1 e Giustizia per Tutti in onda su Canale 5 sono state le fiction più seguite del periodo!

Il celebre attore dell’amatissimo film Questo Piccolo Grande Amore ha conquistato tutti a partire dal suo esordio televisivo nelle vesti di attore. Da allora non ha più abbandonato la scena. Anche nel privato la sua vita ha avuto una grande svolta insieme alla sua attuale compagna, Rocio Munoz Morales. I due sono affiatatissimi ed innamoratissimi. Sapete dove vivono insieme? La casa di Raoul Bova e la splendida compagna è davvero incantevole. Eccone alcuni dettagli imperdibili.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, avete mai visto la loro casa? Luogo incantevole

Una splendida coppia sulla scena e nel privato. Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono insieme dal 2013 e da quel momento non si sono più lasciati. Sono diventati genitori delle dolcissime Luna ed Alma, e sono una famiglia davvero bellissima. Insieme vivono nella favolosa capitale e luogo natio dell’amatissimo attore. La casa a Roma di Raoul Bova e Rocio è davvero incantevole, l’avete mai vista? Ecco alcuni dettagli imperdibili.

Dai diversi scatti postati nel profilo Instagram di Rocio possiamo catturare alcuni dettagli della loro abitazione. Uno stile minimal e moderno che padroneggia in tutta casa con colori chiari e luminosi che danno ampiezza e luce all’ambiente. La cucina dallo stile super moderno è davvero incantevole. Date un po’ un’occhiata.

Immancabile il parquet che rende casa ancora più calda ed accogliente. Un altro squarcio di casa ‘Bova-Morales’ è sicuramente il salotto. A ravvivare l’ambiente chiaro e luminoso ci pensa un sofà dalle fantasie geometriche.

Alle spalle come si può vedere, una libreria che riempie l’intera parete ed ospita libri e diversi scatti foto ricordo.