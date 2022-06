Torna uno dei programmi più amati dagli italiani: si parte il 15 giugno

Torna uno dei programmi più amati dagli italiani, la nuova edizione parte il 15 giugno: ecco di quale si tratta.

Con l’arrivo dell’estate molte trasmissioni dopo un anno di lavoro e di impegno vanno in vacanza. Già nelle scorse settimane abbiamo salutato con le ultime puntate alcuni programmi. Il Grande Fratello Vip per esempio è terminato a marzo, dopo intensi mesi insieme; il reality era partito agli inizi di settembre.

Amici di Maria De Filippi, iniziato a settembre, si è concluso con la vittoria di Luigi Strangis a maggio, e ancora, Uomini e donne, la nuova stagione si è conclusa l’ultima settimana di maggio. Ci ha salutato, pronta a ripartire a settembre, Domenica In, con Mara Venier; anche La vita in diretta con Alberto Matano si è conclusa. Per questo motivo, se molte trasmissioni vanno in vacanza, durante il periodo estivo, vanno in onda altri programmi e format. E a quanto pare, c’è un attesissimo ritorno. Infatti uno dei programmi più amati sta per tornare.

Uno dei programmi più amati dagli italiani sta per tornare: di quale si tratta

La bella stagione ha portato alla conclusione dei programmi che siamo soliti guardare durante l’anno. E’ ancora in onda L’isola dei famosi. Sappiamo che il reality doveva terminare a maggio ma la permanenza dei naufraghi è stata prolungata e il percorso si concluderà a fine giugno.

Intanto però, in attesa delle nuove stagioni che partiranno da settembre, sta per tornare uno dei programmi più amati dagli italiani. A partire dal 15 giugno avremo il piacere di immergerci in musica, hit, ricorrenze e tanta comicità grazie a Techetechetè in onda su Rai 1.

Dal 2012 il format va in onda nella bella stagione. Consiste nella riproposizione di spezzoni, immagini e filmati d’epoca ripresi dagli archivi Rai in cui vedremo i racconti dei grandi eventi e dei personaggi del mondo dello spettacolo. La prima puntata che, come abbiamo svelato, parte mercoledì 15 giugno, sarà dedicata ad una grandissima attrice italiana che ci ha lasciato all’inizio di quest’anno, Monica Vitti. Ma nel corso delle puntate avremo modo di scoprire nuovi personaggi e nuove storie.