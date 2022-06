Uomini e Donne, coinvolta in un incidente: costretta ad andare in ospedale, come sta

L’ex volto di Uomini e donne è rimasta coinvolta in un incidente stradale: costretta ad andare in ospedale, come sta ora.

Ognuno fa quel che vuole col proprio profilo social, ma soprattutto condivide quello che ritiene opportuno. C’è chi, ad esempio, è solito condividere importanti novità lavorative – come la bella Elodie – oppure chi pubblica foto senza trucco – ne è l’esempio lampante Melissa Satta – e chi, invece, non perde occasione di poter comunicare coi suoi sostenitori tutto quello che succede. È proprio questo quello che ha fatto l’ex volto di Uomini e donne.

Alcune ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, l’ex volto di Uomini e donne ha informato i suoi sostenitori di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. Ad oggi, non si sa ancora cosa sia successo e, soprattutto, quale sia stata la dinamica, quello che però possiamo dirvi con certezza è che l’ex dama è stata costretta a recarsi in ospedale. “Questa volta nulla di rotto”, ha iniziato a dire la giovane donna, tranquillizzando i suoi sostenitori. Sono trascorse quasi 48 ore dal sinistro, ma come sta oggi? E, soprattutto, di chi stiamo parlando?

L’ex di Uomini e donne in ospedale dopo un incidente stradale, ma come sta ora?

Sempre attiva sul suo canale social ufficiale, l’ex dama di Uomini e donne alcuni giorni fa non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi followers sull’episodio in cui è rimasta coinvolta. Era Domenica scorsa quando l’ex volto tv è rimasto coinvolto in un incidente stradale, determinando il suo trasporto in ospedale. Come dicevamo poco fa, non sappiamo cosa sia esattamente successo e cosa abbia determinato il sinistro, ma sembrerebbe che tutto sia sotto controllo. Certo, la giovane donna ha ritenuto necessario recarsi al nosocomio di Anzio per tutti gli aggiornamenti, ma per fortuna sembrerebbe che non sia successo nulla di grave. “La tac è negativa”, ha rassicurato tutti. Stiamo parlando di lei: Valentina Autiero!

Come sta ora Valentina Autiero dopo l’incidente? A quanto pare, sembrerebbe meglio! Alcune ore fa, è nuovamente ritornata a parlare sui social ed ha tranquillizzato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Al momento, è ancora a riposo a casa, ma sembrerebbe che il peggio sia passato.

Auguriamo una velocissima ripresa a Valentina: in bocca al lupo!