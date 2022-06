Angel Parrish e la sua incredibile trasformazione dopo Vite al Limite: oggi è così

Oggi Angel Parrish è completamente un’altra persona: dopo Vite al Limite il cambiamento è stato sensazionale, ecco lo scatto imperdibile!

A Vite al Limite possiamo assistere a cambiamenti e trasformazioni davvero impressionanti. Abbiamo seguito in questi anni, dove le edizioni del noto programma sono diventate sempre più numerose, a storie di vita che ci hanno particolarmente commosso.

Nello storico programma dove i protagonisti sono pazienti del dottor Nowzaradan che scelgono di cambiare radicalmente la loro vita partendo innanzitutto da loro stessi, ci siamo potuti appassionare infatti storia dopo storia ad ognuno di loro ed ammirare il risultato finale che ci ha lasciati letteralmente a bocca aperta. Ricordate ad esempio Christina Phillips? La donna riuscì a perdere più di 200kg; la sua trasformazione fu davvero incredibile! O ancora, ricordiamo la storia di Paula Jones che da 265kg ha raggiunto un peso pari a 65kg, davvero pazzesco!

Ma questa è la volta invece di un’altra delle storiche pazienti della famosissima clinica di Houston. Ricordate Angel Parrish a Vite al Limite? Ha partecipato alla terza stagione del seguitissimo programma. Aveva 42 anni e raggiungeva un peso di oltre 250kg quando si è rivolta al noto dottor Nowzaradan. Se siete curiosi di sapere come sia cambiate negli anni, non dovete fare altro che continuare a leggere. Il cambiamento di Angel è stato davvero impressionante, in questo prossimo scatto è irriconoscibile!

Completamente un’altra persona, da Vite a Limite ad oggi come è cambiata Angel Parrish: impressionante!

Quello di Angel Parrish a Vite al Limite è stato un percorso che ha assolutamente lasciato il segno, ovviamente in positivo. E’ stata la protagonista di una delle puntate della terza stagione del noto programma. Puntata andata in onda nel 2105.

Ad oggi sono trascorsi sette anni da quel momento in cui abbiamo conosciuto Angel che si presentava nella clinica di Houston con un peso pari a 258kg. La donna ha però deciso di dedicarsi nella maniera più assoluta a se stessa. Ha cominciato a seguire un sano regime alimentare, a fare movimento e guardate un po’ la sua incredibile trasformazione:

Ha perso oltre 130kg durante l’anno in cui si è dedicata al percorso di miglioramento ed anche dopo la partecipazione al programma si può dire che il suo stile di vita sia notevolmente cambiato. Oggi è completamente un’altra persona!