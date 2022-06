Ballando con le Stelle, il ballerino lascia per sempre lo show? L’indiscrezione

Qualche mese al via della nuova stagione di Ballando con le Stelle e già sentiamo aria di novità: il ballerino lascia per sempre lo show? Cosa abbiamo saputo!

La nuova edizione dell’amatissimo show condotto dalla splendida e dolcissima Milly Carlucci farà il suo esordio televisivo il prossimo Ottobre 2022. Manca pertanto ancora qualche mese al ritorno di Ballando con le Stelle sui nostri schermi. Il programma vede protagonisti gli amatissimi volti dello spettacolo pronti a vestire i panni di ballerini. Tuttavia, sebbene manchi ancora qualche tempo al grande inizio, sentiamo già tanta aria di novità.

Grandi novità sono quindi attese nella nuovissima edizione dello show che a passi di danza ci tiene incollati allo schermo. Sono giunte di fatti le primissime indiscrezioni che avrebbero fatto sapere i nomi dei concorrenti pronti a prendere parte al cast di ballerini.

Ma per qualcuno che viene c’è qualcun altro che va e questa volta sembrerebbe sia per sempre. Un’indiscrezione che proviene dal settimanale Nuovo Tv, farebbe sapere che lo storico ballerino e maestro di danza dell’amato show sarebbe pronto a dire addio a Ballando con le Stelle. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Ballando con le Stelle, il ballerino è pronto a dire addio a Milly Carlucci? L’indiscrezione

Sarebbe pronto a ‘svestirsi’ dei panni di maestro di danza e ballerino del seguitissimo show serale in onda su Rai 1 per intraprendere un’altra strada, forse quella della conduzione. Veterano dell’amatissimo show condotto da Milly Carlucci, Samuel Peron è il nome del ballerino che si sarebbe detto pronto a dire addio a Ballando con le Stelle. La notizia sconvolge i fan del ballerino che sarebbe di fatti pronto a salutare la padrona di casa e ad intraprendere un nuovo cammino della sua vita. Questa volta però Samuel Peron non si muoverebbe in punta di piedi. Secondo quanto è emerso dall’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo Tv, il ballerino ha le idee chiare e sarebbe pronto per un nuovo ruolo sul piccolo schermo.

Abbiamo di fatti incontrato Samuel Peron come opinionista all’interno del programma condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Ma a quanto pare, Peron mirerebbe ad un ruolo più in alto, quello da conduttore. Non sappiamo

Al momento le indiscrezioni non hanno trovato una conferma da parte del diretto interessato, se così fosse però.. Secondo voi chi potremmo vedere al suo posto?