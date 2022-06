Belen Rodriguez imprenditrice instancabile: progetto innovativo al massimo!

Amatissima showgirl e imprenditrice di successo: dopo aver creato due marchi fashion, Belen Rodriguez si lancia in nuovo progetto.

Un’icona glamour come Belen Rodriguez non poteva non affiancare alla carriera televisiva anche una nel settore della moda. Si sa che la bella argentina è un’appassionata di abiti, accessori e dettagli all’ultimo grido e negli ultimi anni ha deciso di non limitarsi solo a fare da modella per vari brand. E’ diventata infatti lei stessa titolare insieme alla sorella Cecilia prima della linea di costumi da bagno Me Fui e poi di quella di abbigliamento Hinnominate che vede coinvolto anche il fratello Jeremias.

A quanto pare però Belen è decisa davvero a stupire tutti con un nuovissimo progetto: in queste ore ne ha fatto l’annuncio sui propri profili social e anche in un’intervista rilasciata a Lookdavip. La conduttrice della scorsa edizione de Le Iene sta infatti per lanciare un altro marchio di abbigliamento.

Si tratta di Mar de Margaritas, una linea di abiti femminili dallo stile floreale, come mostra la foto pubblicata su Instagram in cui la vediamo indossare una di queste creazioni. Per nulla casuale il nome scelto per il progetto: Mar de Margaritas è infatti il titolo di una canzone che papà Gustavo ha dedicato alla moglie Veronica. Un dettaglio parecchio originale sarà il testo del brano sulle etichette dei vestiti.

Ma non è finita qui: le nuove creazioni di Belen nascondono una novità assoluta destinata sicuramente a far discutere. Ne ha parlato lei stessa a Lookdavip, vediamo di cosa si tratta!

Belen Rodriguez, la sua nuova linea di abbigliamento non è come le altre: il dettaglio che fa la differenza

Finora la showgirl sudamericana non ha sbagliato un colpo in fatto di idee che potessero avere successo nel mondo della moda. Prova ne è la continua espansione di Me Fui e di Hinnominate. Quest’ultimo ha addirittura allargato il suo raggio d’azione con capi per bambini.

Tornando a Mar de Margaritas, Belu ha spiegato che questi abiti 37enne nascondono al loro interno una specie di bustino che farà apparire più magri di una taglia. Un’idea che forse potrebbe non essere vista di buon occhio dai sostenitori della body positivity, ma nell’intervista la Rodriguez sottolinea comunque che i suoi capi sono creati sempre all’insegna dell’inclusività.

Cosa ne pensate di quest’altra iniziativa imprenditoriale da parte di Belen?